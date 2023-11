Affidati i lavori al Circolo Sportivo

Sono stati assegnati i lavori di riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale adibito a Circolo ricreativo sportivo di Bottega sito in via Rossini. I lavori, che ammontano a 50.000 euro, sono stati affidati all’Impresa Bravi srl di Castelfidardo. "In particolare – precisano il sindaco Palmiro Ucchielli e gli assessori Angelo Ghiselli e Mirco Calzolari – prevedono la straordinaria manutenzione dello stabile, la rimozione della copertura in amianto delle strutture adiacenti al Circolo e la ristrutturazione della scalinata di accesso che scende dalla piazza, oltre ad altri lavori che si dovessero rendere necessari da realizzare in corso d’opera".

Con questo ultimo intervento, sarà completamente riqualificata tutta l’area. "Altro rilevante intervento in programma – aggiunge il sindaco Ucchielli – interesserà l’area circostante il nuovo Municipio di Montecchio, la Casa della Salute e la palestra comunale “Nazzareno Guidi“, dove verrà realizzata una nuova tettoiapensilina per scooter e biciclette".