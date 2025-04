Affidiamoci alla "Comunicazione non ostile"

La Rete e i Social Network influenzano sempre più le nostre vite e i pericoli sono sottovalutati: un incontro con esperti ci ha permesso di considerare i rischi del mondo online. La condivisione dei nostri dati in rete li rende fruibili in tutto il mondo, sia virtuale che reale. I ‘cookies’? Cliccando su questa innocua parola, oltre ad usufruire dei servizi a cui essi danno accesso, divulghiamo le nostre credenziali, rischiando che essa si riveli per noi molto meno ‘dolce’ di come appare. Sembra sia a causa di questa incontrollata diffusione di dati personali che riceviamo telefonate da paesi lontani e richieste di contatti da persone sconosciute, di cui dovremmo prontamente eliminare i dati, se non vogliamo incorrere in truffe informatiche. Ci è stato comunicato poi un messaggio molto chiaro ed inquietante: sul nostro cammino incontreremo spesso qualcosa che ci incuriosirà e che vedremo come soluzione ai nostri problemi e bisogni, ma sarà un’illusione; tutte le dipendenze, come quella da Internet, minano la funzionalità del nostro cervello. Non resta che affidarci al ‘Manifesto della comunicazione non ostile’, una carta che elenca i principi utili a migliorare e rendere più sicuro il comportamento di chi frequenta la rete, le cui parole chiave sono gentilezza, rispetto, coraggio, silenzio, responsabilità. Classe 2ª C