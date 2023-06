Affido familiare, una campagna per sensibilizzare

L’Ambito sociale lancia "6 accolto", la campagna di sensibilizzazione all’affido familiare e alla vicinanza solidale. L’obiettivo è quello di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone, famiglie, coppie, single, con o senza figli, sposate o conviventi, senza limiti di età, nell’accoglienza dei minori che provengono da famiglie in temporanea difficoltà ad occuparsi o di minori stranieri non accompagnati.

"Tra coloro che hanno tra i 16 e i 18 anni – fa notare Roberta Galdenzi, direttrice dell’Ambito 6 – è forte il desiderio di recuperare una dimensione familiare e di avere ‘attenzioni esclusive’". Attualmente sono solo 16 i minori in affido, 11 in famiglie accoglienti, 5 da parenti. Tutti in comunità, invece, i minori, stranieri, non accompagnati. "Vogliamo che l’affido e la vicinanza solidale – hanno spiegato i protagonisti della campagna di sensibilizzazione – siano vissuti come delle opportunità per dare il proprio contributo di cittadinanza attiva e di solidarietà sociale". Più semplice il percorso della vicinanza solidale: un’occasione di offrire sostegno e aiuto concreto a bambini e ragazzi in alcune attività della vita quotidiana. L’affido, invece, è l’accoglienza nella propria vita di un minore di cui la famiglia non riesce temporaneamente ad occuparsi, dal punto di vista materiale ed affettivo.

"Naturalmente le famiglie affidatarie – ha spiegato Graziella Giorgietti dell’Ast provinciale – sono accompagnate dagli operatori che hanno in carico il minore e la sua famiglia e dall’equipe d’affido composta da assistente sociale e psicologo" Per tutte le famiglie affidatarie è previsto un contributo economico mensile intorno ai 600 euro ed è prevista una copertura assicurativa. "La priorità – ha spiegato l’assessore al Welfare di Comunità, Dimitri Tinti – è tenere i bambini all’interno di un contesto familiare. E’ un’azione di giustizia sociale, che contribuisce a combattere le diseguaglianze e la povertà educativa e culturale. Tutti, fin da piccoli, devono avere le stesse opportunità di crescita".

