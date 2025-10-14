Inchiesta Affidopoli, 90 giorni per far parlare l’iPhone di Santini

Pesaro, 14 ottobre 2025 – Novanta giorni di tempo per tentare di far parlare un telefono che potrebbe non aver detto tutto. È questo il termine concesso dalla Procura della Repubblica di Pesaro all’ingegner Marco Tinti, il nuovo consulente tecnico nominato questa mattina per svolgere ulteriori accertamenti sull’iPhone di Massimiliano Santini, ex collaboratore del sindaco Matteo Ricci e figura chiave dell’inchiesta Affidopoli.

I termini per la consegna della relazione finale (90 giorni) spingerebbero la chiusura degli accertamenti oltre la fine dell’anno, portando così il dossier Affidopoli a sforare nel 2026. Un segnale che il fascicolo potrebbe non essere vicino alla chiusura, ma continua a svilupparsi anche sul versante tecnico.

L’indagine, che coinvolge 25 persone tra cui Matteo Ricci, Massimiliano Santini, Stefano Esposto, Franco Arceci e Massimiliano Amadori, continua così ad espandersi anche nel calendario. Le attenzioni si concentrano ora sul contenuto del secondo profilo WhatsApp ‘business’, ora dismesso, che Santini avrebbe utilizzato per motivi professionali negli anni al centro delle contestazioni. Il conferimento dell’incarico è avvenuto questa mattina in tribunale a Pesaro. L’ingegner Tinti, già noto per aver collaborato alle indagini sul caso Rami Elgaml a Milano, dovrà completare le operazioni entro novanta giorni. La decisione di nominare un nuovo consulente arriva dopo l’interrogatorio reso da Santini l’11 agosto scorso e la successiva memoria depositata dal suo difensore, l’avvocato Gioacchino Genchi, che aveva chiesto di procedere a nuovi accertamenti tecnici sullo smartphone spontaneamente consegnato dall’indagato. La Procura ha condiviso la richiesta, riconoscendo la rilevanza di ulteriori approfondimenti forensi per verificare se, attraverso quel secondo profilo WhatsApp, possano emergere nuove tracce di comunicazioni legate alla gestione degli affidamenti e dei rapporti istituzionali oggetto d’indagine.