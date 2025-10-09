Affidopoli: indagato anche Massimiliano Amadori, ex capo di gabinetto di Ricci

Pesaro, 9 ottobre 2025 – Massimiliano “Lothar” Amadori è tra gli indagati dell’inchiesta Affidopoli. L’ex capo di gabinetto del sindaco Matteo Ricci e tutt'ora nel gabinetto del sindaco Biancani, assunto con contratto fiduciario ex articolo 90 del Tuel, ha ricevuto un avviso di accertamento tecnico non ripetibile e un avviso di garanzia. La Procura di Pesaro lo considera una figura chiave, pienamente consapevole delle scelte adottate, sarebbe stata una sorta di cerniera tra la politica e la macchina amministrativa.

Massimiliano “Lothar” Amadori è tra gli indagati dell’inchiesta Affidopoli

In altre parole, l’uomo che avrebbe trasformato gli indirizzi del sindaco in decisioni operative, dando forma concreta a un sistema di affidamenti e sponsorizzazioni oggi finito sotto la lente degli inquirenti. Amadori, capo di gabinetto dell’ex sindaco Ricci da quando, a marzo 2021, Franco Arceci è andato in pensione, figura nel gruppo dei diciassette indagati per concorso in corruzione (tra i 25 indagati in totale a vario titolo), insieme a Matteo Ricci, Massimiliano Santini, Stefano Esposto, Franco Arceci e una lunga lista di dirigenti e collaboratori comunali.

L’accusa

La Secondo gli investigatori, i quattro principali (Ricci, Santini, Esposto e Amadori) avrebbero agito in pieno accordo per convogliare denaro, incarichi e sponsorizzazioni verso due associazioni culturali, Opera Maestra e Stella Polare, create come “meri veicoli” per ottenere affidamenti diretti e contributi pubblici. Nel linguaggio più semplice: la Procura ipotizza un sistema di gestione parallela degli eventi e delle opere pubbliche, in cui la forma era quella dell’arte e della promozione turistica, ma la sostanza, secondo gli inquirenti, sarebbe un intreccio di interessi privati e ritorni politici. Ricci avrebbe ottenuto un vantaggio non patrimoniale, cioè un ritorno in termini di immagine e consenso, mentre Santini ed Esposto avrebbero gestito flussi di denaro e incarichi. Amadori avrebbe contribuito a tenere insieme la catena: politica, staff, funzionari e associazioni.

Gli accertamenti tecnici

“All’esito dell’interrogatorio reso da Massimiliano Santini in data 11 agosto 2025 – scrive il legale di Santini, l’avvocato Gioacchino Genchi - e in accoglimento dell’istanza di svolgere ulteriori accertamenti tecnici sull’iPhone spontaneamente consegnato dall’indagato, formulata dal difensore avvocato Gioacchino Genchi con memoria depositata il 13 agosto 2025, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Pesaro ha disposto lo svolgimento di nuovi accertamenti tecnici finalizzati al recupero del secondo profilo WhatsApp utilizzato dal Santini. In tale contesto, valutati gli esiti della precedente attività svolta dal consulente tecnico del Pm Gianfranco Del Prete e le osservazioni formulate sul punto dal difensore dell’indagato, il Pubblico Ministero di Pesaro ha confermato “la rilevanza di nuovi ed ulteriori accertamenti forensi” sullo smartphone del Santini, “al fine del recupero delle chat WhatsApp riferibili ad un profilo business dismesso associato al numero di telefono 370.XXX3257, avuto in uso per la specifica attività lavorativa negli anni indicati nelle imputazioni, precedentemente attivato sullo stesso dispositivo e diverso dal profilo WhatsApp presente all’atto della perquisizione informatica, associato all’utenza 370.XXX3251”. Per lo svolgimento degli accertamenti tecnici, da eseguirsi con modalità irripetibile ai sensi dell’art. 360 c.p.p., la Procura della Repubblica di Pesaro ha nominato nuovo e diverso consulente tecnico nella persona dell’ing. Marco Tinti, fissando il conferimento dell’incarico per il 14 ottobre 2025”.