Affidopoli, indagini ancora aperte. Nessuna chiusura prima del voto

Il voto regionale si farà con l’ombra lunga dell’inchiesta Affidopoli ancora aperta. Nessuna chiusura indagini, presumibilmente, prima del 28 settembre. È la previsione di Gioacchino Genchi, avvocato di Massimiliano Santini, che dice: "In adesione alle istanze difensive il pm ha disposto il sequestro dello smartphone volontariamente messo a disposizione degli inquirenti dal Santini. Si renderanno necessari nuovi accertamenti forensi sul secondo profilo WhatsApp business cancellato. In tale contesto l’attività difensiva è stata consapevolmente orientata a determinare un differimento della discovery, delle investigazioni a dopo le elezioni, così da prevenire il rischio che gli esiti investigativi potessero essere distorti o strumentalizzati per finalità politiche, arrecando grave danno sia ai candidati coinvolti nella competizione elettorale sia agli indagati".

Messaggio chiaro: la mole di atti difensivi prodotti impone nuovi approfondimenti, che non potranno concludersi in tempi brevi. "È evidente – continua Genchi - che le dichiarazioni rese da Santini in oltre 11 ore di interrogatorio, il memoriale di 17 pagine depositato, nonché le memorie difensive e il supplemento di indagini forensi, impongano lo svolgimento di ulteriori attività investigative e tecniche, che difficilmente potranno essere completate prima delle prossime consultazioni elettorali. Santini, oltre ad avere spontaneamente consegnato agli inquirenti il proprio dispositivo iPhone che è stato sottoscritto a sequestro, si è reso e si rende tuttora pienamente disponibile a fornire ogni integrazione e chiarimento che dovesse rendersi necessario, al fine di consentire il più rapido e completo accertamento dei fatti".

Mentre la difesa gioca la carta della collaborazione, la Procura di Pesaro mette a fuoco un nodo centrale: il grado di consapevolezza dell’ex sindaco Matteo Ricci. Non si tratta solo di capire se fosse informato dei meccanismi contestati ma se, come sostiene l’accusa, ne fosse parte attiva e beneficiario diretto. Nell’avviso di garanzia, infatti, a Ricci viene contestato di aver "ottenuto un’utilità non patrimoniale" grazie "alla realizzazione, con modalità illegittime, di opere ed eventi pubblici del Comune di grande richiamo in grado di conferire una immagine di efficienza dell’azione amministrativa e politica del sindaco, così arrecandogli un rilevante beneficio in termini di popolarità e consenso". Secondo i pm Ricci avrebbe sapendo "che le due associazioni culturali Opera Maestra e Stella Polare erano state ideate e fondate come mero veicolo per l’assegnazione di affidamenti diretti o contributi con il conseguente vantaggio economico che ne derivava".