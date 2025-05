Affidopoli: la procura indaga anche sulle manutenzioni

La procura scava ancora più a fondo anche riguardo lavori di straordinaria e ordinaria manutenzione dei luoghi cittadini. Con l’ultimo ordine di esibizione documentale firmato lo scorso 30 luglio dal sostituto procuratore Maria Letizia Fucci, infatti, è stato chiesto al Comune di produrre alcuni documenti relativi a determine e delibere relative non solo a Opera Maestra e Stella Polare ma anche a ad altre associazioni e società di costruzioni. Emergono nuovi dettagli a proposito dell’ultima visita fatta in Comune da parte della Squadra mobile della polizia e della Finanza su Affidopoli. La settimana scorsa agenti e militari sono tornati non solo in Comune ma anche negli uffici della Fondazione Pescheria e dell’Aspes nell’ambito dell’inchiesta per concorso in corruzione e falso. Tra i documenti chiesti in Comune, ad esempio, anche quelli relativi alla determina n. 1121 del 20 maggio 2021 che assegna 39mila euro più Iva all’associazione culturale di Roma "Murò" e alla determina 1480 del 27 giugno 2022 che assegna 77.868,65 euro più iva all’associazione "Reperti Urbani" e a "Sabattini costruzioni". Entrambe le determine riguardano "lavori di manutenzione straordinaria ‘sottopassaggi d’arte urbana’". Chiesti anche i documenti relativi alla determina 3434 del 13 dicembre 2023 alla ditta Nasoni Costruzioni di Fano che assegna 15mila euro più iva per "lavori di ordinaria manutenzione delle strade in zona centro e vie limitrofe".

Anche i consiglieri di centrodestra avanzano richieste nei confronti del Comune. "Sono mesi che poniamo domande precise in Commissione controllo atti e in consiglio comunale, ma da parte dell’Amministrazione è calato un silenzio assordante – si legge in una nota dei consiglieri –. È necessario sapere chi ha formalmente avanzato le richieste di sponsorizzazione per conto del Comune nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025. Vogliamo inoltre sapere a chi siano stati destinati quei fondi raccolti tramite sponsorizzazioni, con l’indicazione puntuale degli importi erogati, dei beneficiari e degli oggetti delle richieste. C’è poi una questione ancora più grave: chi ha indicato ai soggetti privati di versare fondi direttamente ad associazioni esterne? E chi ha autorizzato queste modalità operative? Perché queste sponsorizzazioni non sono mai state comunicate ai dirigenti comunali? Come è stato possibile aggirare i controlli e gestire risorse private destinate ad attività pubbliche in totale opacità?".

ant. mar.