Affidopoli, il legale di Santini: “I pm chiedano al Parlamento europeo di usare le chat con Ricci”

Pesaro, 13 agosto 2025 – Il giorno dopo l’interrogatorio fiume, prima di ripartire per Palermo, riusciamo a incrociare l’avvocato Gioacchino Genchi all’uscita dell’albergo, in partenza per l’aeroporto per fare rientro a Palermo.

“Mi dispiace ma non posso darle alcuna informazione sulle dichiarazioni di Santini rispetto a quanto non è già stato oggetto di discovery. Il verbale è stato secretato. Santini, comunque, ha risposto a tutte le domande del pubblico ministero e degli inquirenti”.

Qual è stata la decisione sostanziale che lo ha spinto a collaborare?

“Come ha dichiarato, si è reso conto di essere stato usato prima, durante e dopo i clamori delle indagini”.

Come noto, fu Ricci a volere Santini come dipendente del Comune, assunto con l’articolo 90 del Tuel (testo unico degli enti locali). Un contratto di 1.200 euro al mese. Dall’interrogatorio sarebbe emerso che Santini lo accompagnava a incontri e manifestazioni politiche mentre era incaricato di pubblico servizio con funzioni di pubblico ufficiale. A novembre 2022 partecipò, al seguito di Ricci, a eventi propedeutici alla presentazione del suo libro “Pane e Politica”. Era un viaggio in giro per l’Italia, in cui Ricci faceva tappa in alcune case di cittadini per discutere su vari temi. Trasferte con finalità squisitamente politiche, prive di reali motivazioni istituzionali. Durante l’interrogatorio sarebbe stato acceso un faro sull’eventuale copertura dei costi con fondi comunali. Come risulta anche da fonti accessibili a tutti, Santini partecipò con Ricci agli incontri di Camisano (Vicenza), dove andarono il 3 novembre 2022. La trasferta a Salemi, in Sicilia. Legnano il 23 novembre e Collegno il 30 novembre. A Gualdo Tadino. Santini insieme a Ricci fu presente anche a Foligno per la presentazione del libro il 12 dicembre dell’anno successivo.

Avvocato Genchi, durante l’interrogatorio sono emersi fatti nuovi?

“Sì, circostanze inedite che chiamano in causa anche soggetti privati. Per ora restano coperte dal segreto investigativo sulle quali non posso aggiungere ulteriori particolari rispetto a quanto non è stato già anticipato nella prima memoria”.

Le chat private con Ricci sono state oggetto di domande?

“No. Assolutamente. Nel corso dell’interrogatorio non vi è stata alcuna domanda da parte del pm e degli inquirenti, né alcuna dichiarazione da parte di Massimiliano Santini, in merito alle chat di carattere privato e personale intercorse con Matteo Ricci, riportate da alcuni giornali. Si tratta comunque di fatti legati alla vita privata di entrambi che non hanno nessuna rilevanza per le indagini e che, come tali, è concorde interesse nostro e degli inquirenti che rimangano segrete”.

Eppure, le intere chat sono state recuperate.

“Sì. Grazie alle indicazioni contenute nella memoria difensiva, il consulente tecnico incaricato dalla Procura Gianfranco Del Prete ne ha sicuramente estratto un primo blocco consistente del secondo profilo cancellato dell’iPhone 14 Pro Max di Santini. Un dispositivo da un terabyte di memoria, di cui solo 100 gigabyte occupati: tecnicamente i dati non erano stati sovrascritti. Al riguardo, comunque, abbiamo sollecitato ulteriori accertamenti e per questo, già nella mattinata di domani, abbiamo concordato con gli inquirenti la spontanea riconsegna dell’iPhone dissequestrato per lo svolgimento del supplemento degli accertamenti forensi che abbiamo richiesto. All’esito del recupero completo delle chat dei due profili, solleciteremo il pubblico ministero a richiedere al Parlamento Europeo la prescritta autorizzazione all’utilizzazione delle chat di Santini con Ricci. Lo scambio di messaggi elettronici email, Sms, WhatsApp e simili, rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli articoli 15 e 68, terzo comma, della Costituzione, come di recente è stato ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170/2023, a proposito della vicenda giudiziaria nella quale era stato coinvolto il senatore Matteo Renzi. L’onorevole Matteo Ricci, come parlamentare europeo, gode appieno delle guarentigie costituzionali riservate ai parlamentari nazionali, sul cui assoluto rispetto ci siamo trovati in perfetta sintonia con il pubblico ministero di Pesaro e per questo, quando le chat saranno completamente recuperate, solleciteremo il pm a formulare istanza al parlamento europeo”.

Passiamo al capitolo che riguarda il contratto sul marchio Palio dei Bracieri.

“Secondo l’avviso di garanzia, Santini avrebbe incassato dall’associazione Opera Maestra di Stefano Esposto oltre 106 mila euro tra denaro e altre utilità. Una parte, 45 mila euro, arrivò con due bonifici da 22.500 euro. Questo in base a un primo contratto per la gestione del marchio che risale al 2022. L’accordo fu stipulato tramite un avvocato civilista di Pesaro, assistito da un commercialista. Dopo la pubblicazione dei primi articoli di stampa (a partire dal 16 luglio 2024) e poco prima della denuncia del 2 agosto, Massimiliano Santini si è rivolto a un secondo avvocato pesarese. Da lì la modifica del contratto originario del 2022, aggiungendo ulteriori entrate fino a raggiungere la somma complessiva di 100mila euro, al fine di ‘regolarizzare’ le ulteriori somme di provenienza illecita. Secondo quanto ricostruito, tale integrazione è stata ricavata anche attraverso l’analisi dei metadati del file bozza del primo contratto del 2022, il cui originale è stato stracciato. L’operazione era finalizzata a conferire una parvenza di legittimità all’attività di gestione del marchio, che altrimenti sarebbe risultata illecita”.

E come fu possibile retrodatare il contratto?

“E’ stata utilizzata una marca da bollo prelevata da un altro atto, staccata in modo grossolano e applicata maldestramente sul documento modificato al fine di legittimarne, apparentemente, la retrodatazione”.

E il computer del Comune? Quello di cui Santini ha denunciato lo smarrimento il 2 agosto 2024?

“Santini era un mero utente (user) del computer portatile affidatogli alcuni anni prima del Comune e non disponeva dei privilegi di amministratore con i quali avrebbe potuto eseguire la formattazione a basso livello dell’hard disk o installare dei software che gli consentissero di cancellare in modo irreversibile i file e le e-mail compromettenti. È così che come ha riferito gli fu consigliato di disfarsi del computer e denunciarne la scomparsa. Probabilmente non si è tenuto conto che, sebbene di effimero valore, per effetto dell’obsolescenza (era un vecchio portatile), quello era comunque un bene mobile di proprietà del comune”.

Dalle imputazioni provvisorie contestate a Santini, infatti, risulta che il 2 agosto ha formalizzato la denuncia di smarrimento, indicando come data dell’ipotetica scomparsa il 13 luglio, tre giorni prima dell’inizio dell’inchiesta giornalistica del Carlino.

La replica del consulente tecnico della Procura, Gianfranco Del Prete

Riceviamo e pubblichiamo.

Con riferimento all’intervista all’Avv. Gioacchino Genchi (pag. 2 del 13 agosto 2025), si precisa che le indicazioni contenute nella sua memoria difensiva non hanno contribuito al recupero di ulteriori dati informatici da parte del consulente tecnico incaricato dalla Procura.

L’acquisizione forense dell’iPhone 14 Pro Max in uso all’indagato — comprensiva del recupero di circa 350 GB di dati, di cui 100 relativi all’utenza dismessa menzionata nella memoria — era già stata regolarmente eseguita dal Dott. Gianfranco Del Prete in data 26/09/2024 e depositata agli atti quasi un anno prima della nomina dell’Avv. Genchi.

Si evidenzia, inoltre, che l’ipotesi di recuperare da iCloud il backup di un’utenza WhatsApp dismessa e inutilizzata sin dal 2023, come sostenuto nella memoria difensiva, risulta tecnicamente priva di fondamento. A conferma di ciò, le comunicazioni ufficiali di Apple — pubblicate e disponibili sul proprio sito internet — precisano che i backup disattivati vengono conservati per un periodo massimo di 180 giorni.

Pertanto, nessun dato acquisito dal dott. Gianfranco Del Prete è stato ottenuto grazie alle indicazioni fornite dall’avv. Genchi.