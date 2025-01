Affidopoli, Ricci dov’è? . La Commissione lo convoca. Lui: "Vedo solo adesso"

Caso "Affidopoli": la Commissione chiama ma Matteo Ricci non risponde. E allora gli abbiamo telefonato noi: "invierò una nota scritta", ci ha detto, ma di persona non si presenterà. La mancata risposta all’invito di due mesi fa e al successivo sollecito la segnala Marco Lanzi, presidente della Commissione comunale di garanzia controllo atti e i componenti Serena Boresta e Giovanni Dallasta. Lo scorso 19 novembre "è stato ufficialmente inoltrato al membro del Parlamento europeo Matteo Ricci – si legge in una nota - un invito a partecipare ai lavori della commissione per offrire chiarimenti in relazione agli affidamenti diretti e ai contributi disposti a favore delle associazioni culturali no-profit ’Opera Maestra’ e ’Stella Polare’ durante i suoi precedenti mandati in qualità di sindaco di Pesaro".

La facoltà di scegliere la data e l’ora per l’audizione è stata data all’onorevole Matteo Ricci. Alle domande della commissione, in questi mesi, hanno risposto, si legge nella nota di Lanzi, Boresta e Dallasta, "dirigenti e rappresentanti istituzionali del Comune di Pesaro, a cominciare da Franco Arceci, ex capo di Gabinetto di Matteo Ricci. Hanno dichiarato che era Massimiliano Santini a prendere contatti con gli imprenditori per ottenere eventuali sponsorizzazioni e a interfacciarsi con assessori e dirigenti per presentare i progetti del suo amico Stefano Esposto, presidente delle due associazioni culturali no-profit Opera Maestra e Stella Polare alle quali dal 2020 al 2024 sono stati assegnati dal Comune di Pesaro affidamenti e contributi per una somma superiore alle 600mila euro".

Ma Ricci finora, seppur invitato, non si è presentato. "Nonostante un’altra nota di sollecito (in cui si fissava, come termine per rispondere, la data del 18 gennaio ndr.), Matteo Ricci non solo non si è presentato – continuano gli esponenti del centrodestra – ma non si è neanche degnato di rispondere all’invito della Commissione che sta cercando di chiarire fatti che hanno determinato la più grave inchiesta giudiziaria della nostra città".

Per questo abbiamo contattato telefonicamente Matteo Ricci chiedendogli notizie su un’eventuale risposta, da parte sua, alla convocazione da parte della commissione. "Pensavo che questa telefonata fosse per chiedermi dell’Atim, stamattina stanno parlando tutti di quello, a proposito di affidamenti diretti. (Matteo Ricci si riferisce alla puntata di Report su Rai Tre di ieri sera sulla gestione dell’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche ndr)".

Dopo una verifica, fatta per il tramite di un collaboratore, Matteo Ricci però ci ha risposto. "Trovata ora (la convocazione ndr.). Non l’avevo ancora vista. Comunque avevamo già deciso di rispondere per iscritto allegando tutte le comunicazioni e i comunicati che ho fatto sulla vicenda. Non ho altro da aggiungere". Ha precisato anche di voler preparare "nei prossimi giorni nota scritta per i membri della commissione controllo".