"Affidopoli, Ricci imbarazzante": "Ed ha l’atteggiamento tipico di chi deve nascondere qualcosa"

Il centrodestra interviene all’indomani della trasmissione di Rai3 "Far West", condotta da Salvo Sottile, che venerdì sera si è occupata dell’inchiesta giornalistica sugli affidamenti diretti a favore delle associazioni "Opera Maestra" e "Stella Polare". L’indagine è partita dalle pagine del Carlino lo scorso 16 luglio.

"Si accendono i riflettori delle tv nazionali sulle procedure di affidi e contributi a Pesaro – si legge in una nota dei consiglieri comunali di centrodestra di Pesaro Marco Lanzi, Giulia Marchionni, Michele Redaelli, Cristina Canciani, Giovanni Corsini, Serena Boresta, Daniele Malandrino, Giovanni Dallasta, Mauro Marinucci, Antonio Bartolomei e Dario Andreolli -. Matteo Ricci continua a fare scena muta, con risposte a monosillabi imbarazzanti sulla vicenda ‘Affidopoli’. Un atteggiamento inaccettabile. Neanche il suo ex capo di gabinetto, Franco Arceci, ha mai osato affermare che ‘Nessuno di noi conosceva chi realizzava i lavori e tantomeno chi ci fosse dietro queste associazioni’, come invece ha dichiarato all’inviata di Far West l’ex sindaco Matteo Ricci. Una versione che appare del tutto illogica, visto che nessuno dei dirigenti o dei rappresentanti istituzionali ascoltati dalla commissione controllo e garanzia ha mai negato di aver avuto contatti con Massimiliano Santini prima e con Stefano Esposto poi, presidente di Opera Maestra e Stella Polare".

"Anzi – prosegue la nota – in molti casi i dirigenti responsabili hanno continuato a interfacciarsi direttamente con Stefano Esposto per la realizzazione delle opere affidate alle due associazioni. Senza dimenticare le numerose foto che ritraggono Matteo Ricci accanto a Stefano Esposto durante la presentazione o l’inaugurazione di eventi gestiti o organizzati dal Comune di Pesaro. Foto che, in alcuni casi, sono ancora visibili sulle pagine web istituzionali. Possibile che Ricci non sapesse davvero che dietro Stella Polare e Opera Maestra ci fosse proprio Stefano Esposto, amico di lunga data di Massimiliano Santini? Alla luce delle sue ultime dichiarazioni, risultano ancora più inaccettabili i ripetuti rifiuti di Matteo Ricci di presentarsi di fronte alla commissione controllo e garanzia, un atteggiamento tipico di chi ha qualcosa da nascondere e vuole sottrarsi a un confronto istituzionale e democratico".