Affidopoli: Santini, nuovi accertamenti. Il secondo profilo Whatsapp sarà passato al setaccio

Pesaro, 10 ottobre 2025 – Nuovo capitolo nell’inchiesta Affidopoli. La Procura di Pesaro ha infatti disposto altri accertamenti tecnici sull’iPhone di Massimiliano Santini. Dopo l’interrogatorio reso dallo stesso Santini l’11 agosto scorso, e accogliendo la richiesta presentata dal suo difensore, l’avvocato Gioacchino Genchi, il pubblico ministero ha deciso di riaprire il telefono per recuperare un secondo profilo WhatsApp. A sollecitare la nuova perizia è stata la difesa.

"All’esito dell’interrogatorio reso da Massimiliano Santini in data 11 agosto 2025 – scrive in una nota l’avvocato Genchi - e in accoglimento dell’istanza di svolgere ulteriori accertamenti tecnici sull’iPhone spontaneamente consegnato dall’indagato, formulata dal difensore Avv. Gioacchino Genchi con memoria depositata il 13 agosto 2025, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Pesaro ha disposto lo svolgimento di nuovi accertamenti tecnici finalizzati al recupero del secondo profilo WhatsApp utilizzato dal Santini. In tale contesto, valutati gli esiti della precedente attività svolta dal consulente tecnico del pubblico ministero Gianfranco Del Prete e le osservazioni formulate sul punto dal difensore dell’indagato, il Pubblico Ministero di Pesaro ha confermato ‘la rilevanza di nuovi ed ulteriori accertamenti forensi’ sullo smartphone del Santini, ‘al fine del recupero delle chat WhatsApp riferibili ad un profilo business dismesso associato al numero di telefono 370.XXX3257, avuto in uso per la specifica attività lavorativa negli anni indicati nelle imputazioni, precedentemente attivato sullo stesso dispositivo e diverso dal profilo WhatsApp presente all’atto della perquisizione informatica, associato all’utenza 370.XXX3251’. Per lo svolgimento degli accertamenti tecnici, da eseguirsi con modalità irripetibile ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura penale, la Procura della Repubblica di Pesaro ha nominato nuovo e diverso consulente tecnico nella persona dell’ing. Marco Tinti, fissando il conferimento dell’incarico per il 14 ottobre 2025".

"Il mio assistito non può fare l’agnello sacrificale di questa vicenda". È quanto aveva sottolineato Genchi dopo aver assunto la difesa di Santini. E le parole dell’avvocato avevano segnato un cambio di rotta nella linea difensiva di Massimiliano Santini che, precedentemente, aveva mantenuto una posizione defilata avvalendosi della facoltà di non rispondere. Poi aveva chiesto di essere ascoltato dagli inquirenti in un interrogatorio fiume che si era protratto per 11 ore. Santini aveva rinunciato sia al termine a difesa (i giorni di legge per prepararsi dopo la convocazione), sia alla sospensione feriale che avrebbe rinviato tutto a settembre.