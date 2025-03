Affidopoli, si riaccende lo scontro: "Serve un consiglio monotematico". Belloni si oppone: "Non è previsto"

Di Affidopoli si può parlare a porte chiuse ma a porte aperte no, perché, dice Belloni, "non è previsto né dallo statuto né dal regolamento". Il centrodestra ha protocollato la richiesta "di portare in aula il dibattito sulla questione ‘Affidi 2020-2024’ al termine dell’approfondimento svolto in commissione controllo atti". "Riteniamo indispensabile – scrive l’opposizione in una nota – che questa discussione si tenga pubblicamente in consiglio comunale". Ma a questa richiesta il presidente del consiglio comunale Enzo Belloni ha opposto un netto rifiuto. "Quella che è stata fatta non è una commissione d’inchiesta, è una commissione normale, in questo caso la possibilità di discuterne in consiglio comunale non è prevista dalla norma. Si può fare una commissione congiunta con tutte le commissioni (a porte chiuse, non aperta alla cittadinanza ndr.) e io mi sono preso l’impegno di convocarla. Un consiglio comunale (a porte aperte, dove "la cittadinanza è invitata" ndr.), invece non è previsto dal regolamento".

La richiesta dell’istituzione della commissione speciale d’inchiesta a proposito degli affidamenti per oltre 500mila euro alle associazioni culturali Opera Maestra e Stella Polare, era stata proposta dalla minoranza ma era stata bocciata in consiglio comunale il 29 luglio scorso (11 favorevoli e 20 contrari), durante un’infuocata seduta protrattasi fino a notte. La bocciatura ha precluso anche la possibilità ulteriore di discutere della relazione su Affidopoli di fronte ai cittadini, in un consiglio comunale monotematico aperto a tutti.

"La relazione in consiglio comunale – prosegue Belloni – si può fare quando c’è una commissione d’inchiesta, come si è fatto ad esempio per la questione ex Amga. Siccome questa non è una commissione d’inchiesta non si può. E poi ci sono anche dati sensibili, io vorrei vedere chi ha il coraggio, in pubblico, di fare nomi e cognomi. Si rischiano le denunce. Io non lo convoco, non è previsto né dallo statuto né dal regolamento". Ciò non toglie che ognuno dei consiglieri "avrà una relazione" con l’esito dei lavori della commissione e, a fronte di questo, "ognuno si assume le proprie responsabilità". Nessun dibattito pubblico, nessun imbarazzo nel pronunciare "nomi e cognomi" e pieno rispetto dello statuto e del regolamento. Questa la scelta di Belloni. A fronte di ciò, tuttavia, la minoranza ricorda "che, nonostante la bocciatura della richiesta di una commissione di inchiesta, la stessa maggioranza aveva più volte assicurato che ci sarebbe stato un dibattito istituzionale sulla vicenda proprio in consiglio comunale. "Ci auguriamo – dice il centrodestra - che il presidente del consiglio comunale proceda a breve con la convocazione visto che è stato il primo a garantire sempre che questo sarebbe avvenuto. Passaggio doveroso anche per fornire chiarimenti a tutti su quanto emerso dai lavori della commissione".