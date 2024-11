Affidopoli, tempo scaduto. Tutti i ’segreti’ digitali sul tavolo della procura

Tempo scaduto per l’analisi dei cellulari, dei pc, dei tablet e delle "pen drive" sequestrati nell’ambito dell’inchiesta su Affidopoli. Nelle prossime ore verrà depositata in procura la relazione da parte del consulente tecnico nominato lo scorso 5 novembre dai pubblici ministeri Maria Letizia Fucci ed Ernesto Napolillo. All’esperto in criminalità informatica Gianfranco Del Prete erano stati assegnati solo 20 giorni per effettuare la copia forense dell’enorme mole di dati contenuti nei dispositivi dei cinque indagati per concorso in corruzione e falso. Una corsa contro il tempo che permetterà alla procura di poter esaminare il contenuto di chat e documenti alla ricerca del "regista" del sistema di corruzione ipotizzato. Nelle scorse settimane squadra mobile della polizia e Finanza hanno anche ascoltato numerosi soggetti che, a vario titolo, potrebbero essere a conoscenza di fatti riguardanti il procedimento penale in cui al momento sono iscritti, come indagati per concorso in corruzione, l’ex capo di gabinetto del sindaco Ricci Franco Arceci, l’ex incaricato dell’organizzazione degli eventi del Comune Massimiliano Santini, assunto come dipendente fino al termine della passata legislatura e Stefano Esposto, presidente delle due no profit a cui sono stati assegnati in pochi anni oltre 600mila euro. Indagati per falso sono invece il dirigente Eros Giraldi e il funzionario comunale Loris Pascucci. Durante l’acquisizione di queste s.i.t., (sommarie informazioni testimoniali), gli inquirenti hanno passato in rassegna molti nomi, in particolare di imprenditori che hanno sponsorizzato le iniziative comunali e che, sotto giuramento e senza la necessaria presenza di un difensore di fiducia, non si sono potuti sottrarre alle domande poste dagli investigatori.

Gli inquirenti, con un ordine di esibizione e consegna di atti e documenti dei primi di ottobre, hanno richiesto agli uffici comunali anche tutta la documentazione prodotta dalla commissione consiliare controllo atti e garanzia. Andranno a scandagliare tutti i verbali delle audizioni che si sono susseguite in queste settimane e durante le quali sono stati ascoltati, tra gli altri, Franco Arceci, il vicesindaco Daniele Vimini e presidente della Fondazione Pescheria Daniele Vimini e il direttore Silvano Straccini, vari dirigenti comunali, Massimiliano Amadori, ex capo di gabinetto di Ricci, l’assessore Francesca Frequellucci e il presidente del consiglio comunale Enzo Belloni. Gli inquirenti hanno anche chiesto gli atti della Commissione acquisiti oppure trasmessi a soggetti estranei all’amministrazione, compresa Anac e Corte dei Conti.