Affidopoli: tornano polizia e finanza. Comune, Pescheria e Aspes: inquirenti a caccia di altri documenti

Polizia e Finanza di nuovo in Comune nell’ambito dell’inchiesta su Affidopoli per approfondire le "regole del gioco". La settimana scorsa è stato recapitato un nuovo ordine di esibizione documenti non solo al Comune ma anche alla Fondazione Pescheria e anche all’Aspes. La conferma arriva dagli stessi uffici coinvolti nella richiesta di integrazione che, per ordine della procura, è stata avanzata dalla squadra mobile della polizia e dalla finanza. Agenti e militari hanno richiesto una lista di atti che verranno passati al setaccio dagli inquirenti.

A sette mesi di distanza dall’ultima corposa richiesta documentale, gli investigatori sono tornati a varcare la soglia degli uffici di piazza del Popolo, di palazzo Gradari (sede dell’assessorato alla cultura e della Pescheria) e dell’Aspes per approfondire alcuni aspetti legati, in particolare, al quadro normativo dei contributi e degli affidamenti diretti al centro del fascicolo d’inchiesta per concorso in corruzione e falso aperto a metà dell’estate scorsa. Per quanto riguarda il Comune l’interesse degli inquirenti si concentra, in particolare, sui criteri di selezione per l’attribuzione degli incarichi.

Le domande a cui si cerca di dare risposte (se ci sono) sono queste: perché sono state scelte Opera Maestra e Stella Polare e non qualcun altro per l’esecuzione di quei lavori? Le associazioni di Stefano Esposto erano davvero il meglio che c’era sulla piazza? L’approfondimento riguarda il tema dei requisiti per la scelta del contraente come, ad esempio, l’idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali. Un’attenzione particolare viene dedicata anche al rispetto del principio di rotazione da parte del Comune. Gli inquirenti hanno chiesto di approfondire anche come funzionano alcuni meccanismi come il subappalto e il subcontratto sia in fase di aggiudicazione che di esecuzione.

E poi vogliono capire meglio, documenti alla mano, in cosa consiste quell’attività progettuale attuata dal Comune nelle varie procedure e che faceva capo a Massimiliano Santini in veste di dipendente per incarico fiduciario dell’ex sindaco Matteo Ricci. Al centro dell’indagine anche la Fondazione Pescheria, nella passata gestione che vedeva Silvano Straccini in veste di direttore generale. Gli inquirenti hanno fatto visita agli uffici di palazzo Gradari con un ordine di esibizione che ricalca, almeno in parte, le richieste avanzate dall’Anac, l’autorità anticorruzione.

La Fondazione Pescheria, nell’ambito di ‘Pesaro Capitale della Cultura’, aveva pagato 39.833 euro a Opera Maestra per fornire i 14 totem tridimensionali in polistirolo a forma di cuore di Pesaro2024. E Stella Polare era stata pagata 29.650 euro da Aspes per alcuni spettacoli in piazza nell’ambito degli eventi del programma degli eventi natalizi del 2023 ’Pesaro nel cuore’.