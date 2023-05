Affitta appartamento al ‘punkabbestia’ e si ritrova a processo

Un appartamento trasformato in una sorta di fumeria per "punkabbestia". Ed è stato quel viavai continuo di ragazzi e ragazze con capelli rasta, ma soprattutto con i loro cani, molossi come rottweiler o pitbull, a spaventare gli altri condomini che hanno chiamato le forze dell’ordine per mettere fine a quella "comune stupefacente". Nei guai è finita la proprietaria di quell’appartamento alle Rive sul Monte Ardizio, una 36enne pesarese, che ieri è stata rinviata a giudizio per aver adibito l’immobile a luogo di "convegno abituale di persone dedite all’uso di sostanze psicotrope". Il fatto risale ad ottobre 2014. La giovane, anche lei con problemi di tossicodipendenza, aveva aperto la sua casa (ereditata dal padre deceduto) a quel gruppo di sbandati per fumare marijuana. Ma le condizioni igieniche sempre più infime, gli schiamazzi, quei cani grossi e non di certo docili come un barboncino, hanno spinto i vicini a dire basta. La 36enne si prepara ad affrontare il processo. "Non ci sono elementi che provino la responsabilità della mia assistita – ha spiegato il suo difensore, l’avvocato Pamela Pasquini – tra l’altro in quel periodo mi risulta che lei fosse in comunità".

e. ros.