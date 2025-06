Affitti, aumento continuo. In pochi anni su del 20%: "E gli alloggi non ci sono"

Case in affitto praticamente introvabili e canoni di locazione in aumento. L’emergenza abitativa nel nostro territorio non riesce ad arrestarsi. A dirlo sono anche i dati dell’Osservatorio di Immobiliare.it, che riscontra come da maggio 2024 a maggio 2025, nella nostra provincia, i costi degli affitti siano aumentati del 9%, passando da 8,81 euro al metro quadro a 9,60 euro. E se si prende in considerazione un periodo più lungo di tempo, cioè gli ultimi quattro anni, si può vedere come da maggio 2021 a maggio 2025 questi siano cresciuti addirittura del 16%. Non solo: se guardiamo la città di Pesaro la situazione riscontrata è ancora più negativa. Dal 2021 ad oggi i canoni di affitto sono addirittura saliti del 21%. Tutto questo a fronte di stipendi rimasti pressoché stabili negli ultimi anni: se si considera che uno stipendio medio netto mensile nella nostra provincia si aggira intorno ai 1200-1300 euro al mese e che l’affitto per un appartamento di 60-70 mq si aggira intorno ai 600-700 euro al mese, si capisce molto bene quanto possa incidere la spesa dell’affitto nelle tasche di una famiglia.

A confermarlo è anche Gabriele Belfatto, presidente Sunia Pesaro Urbino (Sindacato degli Inquilini). "A Pesaro trovare casa è diventato quasi impossibile – dice -. Non soltanto nei mesi estivi ma tutto l’anno. Mancano gli alloggi, manca un piano casa nazionale (l’ultimo risale al 1964), e chi ha appartamenti disponibili spesso utilizza la via dell’affitto turistico e dell’affitto breve, perché pensa possa essere più redditizio ed avere anche meno problemi (per esempio non andare incontro al pericolo di morosità dell’inquilino, ndr). Questo crea quindi un grande squilibrio tra domanda e offerta, che porta ad una grande difficoltà a reperire alloggi in affitto per le famiglie, con la conseguenza dell’aumento dei canoni. Io lo dico da sempre – aggiunge – la casa deve essere un diritto e non un affare, invece purtroppo tante famiglie monoreddito, tanti giovani, anche quelli che lavorano, non riescono a permettersi un appartamento in affitto, visto che oggi i canoni sono talmente alti che si va oltre la metà dello stipendio". Belfatto torna poi sulla questione degli affitti brevi: "In tanti decidono di intraprendere questa strada – dice – e questo non fa che diminuire le possibilità di trovare una casa in affitto non temporaneo per le famiglie. Purtroppo in questo senso non ci sono delle regolamentazioni adeguate: se una persona possiede fino a tre immobili dati in affitto temporaneo, questa non è considerata una attività di impresa, quindi non ha obblighi come se fosse una vera e propria attività. Manca totalmente una normativa e non è corretto". Il presidente del Sunia sottolinea: "In alcuni casi ci sono proprietari di immobili che vorrebbero sottoscrivere contratti transitori, da settembre a maggio, per poi avere disponibile l’appartamento nei mesi estivi. E’ chiaro che questo è inaccettabile e non fa che accentuare maggiormente il problema di reperire case per famiglie e giovani. La stessa Confindustria dice che un affitto dovrebbe incidere al massimo per il 30-35% di una retribuzione. Oggi abbiamo quasi duplicato questo limite".