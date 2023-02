Affitti calmierati per un triennio San Costanzo punta ad attrarre

A San Costanzo si potranno stipulare contratti di locazione a canone concordato anche nel prossimo triennio. "Con delibera di giunta – evidenzia il vicesindaco e assessore al bilancio Omar Ciani – abbiamo recepito il nuovo accordo territoriale siglato dalle organizzazioni di categoria dei locatori e degli inquilini. Per i primi si tratta di Uppi, Asppi, Union Casa, Confedilizia e Confabitare. Per i secondi di Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini. La nuova procedura è già attiva e chi stipula un contratto di questo tipo deve depositarne una copia in municipio". Gli importi minimi e massimi del canone mensile entro il quale occorre rimanere vengono generati da un calcolo che tiene conto di vari parametri, tra i quali la metratura, la classe energetica e l’ubicazione. "Per un appartamento che sul mercato libero si aggira sui 500 euro mensili – riprende Ciani -, si può arrivare a pagare intorno ai 400 euro, con un risparmio di circa il 20%. A fronte di ciò, il locatore usufruisce di una riduzione di circa il 30% dell’imponibile relativo al canone se opta per il regime di tassazione ordinario o, in alternativa, può scegliere una cedolare secca al 10% invece che al 21%. Inoltre, può contare su uno sconto del 25% sull’Imu. L’inquilino, da parte sua, beneficia di detrazioni fiscali più corpose, che possono raggiungere i 500 euro contro i circa 300 del canone libero". Per entrambe le parti, infine, è stabilito un vincolo temporale ridotto, di 3 anni +2 anziché 4+4. "Si tratta di un’opportunità importante per i nostri cittadini – aggiunge il vicesindaco -, sia locatori che affittuari, i quali possono ottenere vantaggi economici, rendendo San Costanzo ancora più appetibile per chi è intenzionato a venire a vivere nel nostro territorio". Il numero due dell’esecutivo conclude: "Questa della locazione a canone concordato è un manovra non solo economica, ma a mio giudizio anche sociale. Uno strumento che si traduce in un sostegno per le fasce deboli, in un periodo, come quello attuale, in cui i prezzi degli affitti sono in continua crescita".

Sandro Franceschetti