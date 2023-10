Affitti, l’odissea degli studenti: "Un salasso. E a maggio ti cacciano"

Dura la vita a Pesaro per gli studenti fuori casa. In città non ci sono appartamenti liberi, quelli che si trovano costano molto e sono a scadenza, come lo yogurth: da maggio si sloggia per fare spazio ai turisti se non si è disposti a pagare un canone doppio. Per capire l’aria che tira è bastato andare alla mensa della Cimas in via Verdi, convenzionata con l’Erdis, ente per il diritto allo studio, raduno di tanti studenti che fanno i miracoli per stare nel budget: "Qui si mangia bene e si spende il giusto – dicono Eva e Linda, al terzo anno di infermieristica –: ci vorrebbe una mensa del genere vicino alla sede di via Petrarca. Non sembra, ma tutto incide nei costi. A Pesaro tutto è scollegato: l’università è da una parte; la mensa da un’altra e l’appartamento è dove lo trovi, se lo trovi. Fondamentale è sviluppare il trasporto pubblico: non tutti hanno l’automobile". In casa sono in tre e pagano 280 euro a testa più le utenze. "E’ pesante, ma potrebbe andare peggio – spiegano –: il primo anno ci hanno tenuto fino a metà luglio per la fine del tirocinio perché la propietaria era gentile (ci ha prolungato il contratto senza aumentare l’affitto). Prima di trovare l’attuale sistemazione, ne abbiamo sentite di tutti i colori: ci hanno offerto di restare nei mesi estivi, ma a 1500 euro al mese". Il loro amico, Simone, ha la borsa di studio dell’Erdis: non paga affitto e ha la mensa, in via Verdi, cinque giorni su sette. "Ma il primo anno di infermieristica – spiega – è stato un salasso tra 500 euro di affitto; duecento euro di spese periodiche; gli spostamenti; il mangiare ...".

All’Erdis, purtroppo ci sono pochi posti: "L’Erdis ne ha 25 in tutto – dice Daniele, terzo anno di infermieristica –. Ma da soli i tre anni del corso di infermieristica attraggono in città sui 200 iscritti". Daniele ha ragione: la sua testimonianza trova eco in quella di Addis Tedla Desta, Amanuel Getinet Aklog, Yagnesh Shetty e Wondesen Tilahun quattro ingegneri approdati a Pesaro tramite l’Università Politecnica delle Marche da Etiopia e India per il master in ingegneria energetica (“Green industrial engineering”) specializzandi nella tecnologia della sostenibilità, della transizione energetica e digitale. "Siamo molto grati ad Erdis della borsa di studio – dice Yag – senza la sistemazione a Villa Borromeo dove Erdis ha appena aperto un presidio, saremmo stati senza un tetto.

A Pesaro non solo non si trovano gli appartamenti liberi, ma i prezzi sono altissimi. Inoltre il contratto esclude l’estate: da maggio si esce perché i proprietari devono affittare ai turisti". Solo quest’anno gli ingegneri hanno trovato posto a Villa Borromeo. L’anno precedente ne hanno passate di ogni: "Nei mesi che siamo rimasti senza un tetto abbiamo affittato casa in Ancona e siamo venuti a Pesaro solo per dare gli esami – racconta Amanuel–. Quest’anno va decisamente meglio: abbiamo anche la mensa dal lunedì al venerdì". E gli altri giorni? I ragazzi ridono per non piangere. "Pane e nutella – dice schietto Addis –. Solo “junk food“ (cibo spazzatura) perché nelle gastronomie, è tutto buonissimo, ma ci vuole un capitale". A Villa Borromeo gli studenti non hanno una cucina dove organizzarsi: "Abbiamo segnalato che è un problema". La segnalazione è andata a buon fine perché proprio la Cimas è stata incaricata da Erdis di ampliare il servizio per gli studenti, a sabato e domenica: il nuovo servizio sarà a Muraglia con gli stessi prezzi di via Verdi. Diego Vergari, secondo anno di sax al Conservatorio Rossini, viene dalla Puglia: "Pago 340 euro al mese e mi ritengo fortunato con quello che sento dire dai miei amici – dice –. La media non scende sotto i 450 euro. Ma il problema del caroaffitto non è solo per noi studenti: io divido l’appartamento con due ragazze che lavorano". Insomma, se Pesaro vuole essere veramente ospitale, deve cambiare musica.

Solidea Vitali Rosati