Affitti, molti inquilini ormai sono i turisti "E locazioni brevi per evitare le morosità"

di Elisabetta Rossi

Basta con gli affitti tradizionali. Il mercato delle locazioni sta cambiando volto e punta sempre di più su turismo e contratti brevi. I privati infatti non vogliono più saperne di avere a che fare con inquilini morosi che riescono a mandare via di casa solo dopo estenuanti battaglie giudiziarie. Metteteci anche il blocco degli sfratti imposto dal governo Conte 2 sotto pandemia di Covid.

La conseguenza era inevitabile: tantissimi proprietari "scottati" hanno deciso di ritirare i propri immobili dalla piazza scegliendo di tenerli chiusi piuttosto che correre di nuovo certi rischi. Ma ora che si è bene o male usciti dal tunnel dell’emergenza sanitaria, ecco che seconde e terze case tornano a riaprire le porte e a riaffacciarsi sul mercato. Ma a quello turistico, all’affittuario "mordi e fuggi". A quello che conviene alle loro tasche. Con buona pace di chi cerca casa per locazioni tradizionali ma, visto l’andazzo, ne trova sempre meno, se non affatto.

A spiegare il nuovo trend che riguarda Pesaro come altre città di Italia è Letizia Urbinati, titolare di Bike&friends Hospitality, un’agenzia di servizi che opera nelle locazioni turistiche, nata nel 2021, con cui "mi occupo di gestire gli appartamenti di privati con la formula della locazione turistica, accogliendo gli ospiti, sbrigando tutte le pratiche amministrative, riassettando l’appartamento tra un arrivo e l’altro, preoccupandomi delle manutenzioni e altro". Property manager è in gergo il nome di questa figura professionale "molto diffusa nelle grandi città e attività piuttosto nuova a Pesaro".

Attività che promette di prendere piede vista la svolta dei proprietari di immobili.

"Sì – spiega Urbinati - ho a che fare spesso con proprietari interessati a mettere a reddito il loro secondo immobile ed è proprio a loro favore che mi sento di spezzare una lancia. La maggior parte di quelli che mi contattano sono reduci da esperienze di locazione tradizionale a dir poco traumatizzanti, sia dal punto di vista psicologico che economico. Sono proprietari che hanno potuto riappropriarsi del loro immobile solo dopo 1218 mesi dal primo giorno in cui il loro inquilino ha smesso di pagare il canone, con buon impegno economico di un avvocato e condizioni notevoli di degrado in cui spesso si trova l’appartamento. Spesso si rivolgono a me non tanto per il vantaggio economico che la locazione turistica porta con se, quanto per la certezza di non ritrovarsi mai di fronte ad un inquilino moroso e che per giunta non lascia libero l’appartamento in un lasso ragionevole di tempo".

A volte però dietro a un inquilino moroso ci sono situazioni drammatiche.

"E la pubblica opinione – continua - si trova spesso schierata con l’inquilino debitore, che appare come parte certamente sofferente del sistema. Ci si immagina la famiglia con il problema di arrivare al fine mese. Ma spesso – aggiunge Letizia Urbinati – ci sono anche i furbi. E trovo veramente sproporzionato e ingiusto rivolgersi ai proprietari immobiliari come fossero esattori spietati e malfidati".

"Sono d’accordo – conclude la titolare di Bike&friends Hospitality, – con l’Uppi (l’associazione che riunisce e assiste i piccoli proprietari, ndr ) sul fatto che se ci fosse più tutela giuridica per i proprietari in caso di insolvenze dei loro inquilini ci sarebbero molti più appartamenti disponibili per la locazione tradizionale".