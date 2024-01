Affitti, sostegno per oltre 400: "Ma lo Stato stringe la cinghia"

Solo 7 famiglie, tra le 470 richiedenti nel nostro comune, non hanno ottenuto il sostegno al pagamento dell’affitto (per mancanza di alcuni requisiti), in relazione al Bando Affitti 2023 che aveva messo a disposizione 200mila euro da bilancio comunale, includendo anche uno sconto nella bolletta dell’acqua, grazie agli ulteriori 90mila euro di sconti erogati da Aset. Sono state invece 549 le domande arrivate su quest’altro versante, che si allargava anche a quelle famiglie in difficoltà pur non essendo in affitto: 544 le richieste ammesse al contributo, che varia dai 100 euro per le famiglie assegnatarie anche del contributo affitto (pari a 400 euro una tantum) ai 200 euro di chi invece ha diritto solo a questo aiuto. Quindi in totale poco più di 185mila gli euro erogati per gli affitti e circa 62mila per le bollette dell’acqua.

"I soldi avanzati verranno dirottati sul Bando 2024 - spiega l’assessore al Welfare, Dimitri Tinti -, che sarà da riparametrare anche alla luce delle minori entrate dello Stato". "Con questa Finanziaria - lamenta l’assessora al Bilancio Sara Cucchiarini - ci arriveranno 340mila euro in meno di trasferimenti erariali e questo si tradurrà in un ridimensionamento dei servizi offerti alla cittadinanza". E uno sforzo maggiore per le casse Comunali, come ha già fatto quest’anno investendo nel Bando affitti 30mila euro in più rispetto al 2022 quando però il contributo alle famiglie fanesi era stato di quasi un milioni di euro, grazie alle risorse statali veicolate dalla Regione. "In questi 10 anni di amministrazione - ha concluso il sindaco - abbiamo posto il disagio, e più in generale l’attenzione verso i fragili, in cima alle nostre priorità perché come disse una volta il vescovo Trasarti: quando ti avventuri in un sentiero di montagna è il primo della fila che si deve adeguare al ritmo dell’ultimo, per non lasciare nessuno indietro".

Tiziana Petrelli