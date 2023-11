Affitto impossibile a Pesaro: "No agli appuntamenti senza un lavoro a tempo indeterminato"

Pesaro, 12 novembre 2023 – “Come fa una giovane coppia a trovare una casa in affitto?" A chiederselo è la 25enne Giulia, pesarese e maestra elementare a tempo determinato da tre anni. Dopo mesi e mesi di ricerche inutili, Giulia si è rivolta alla redazione del "Il Resto del Carlino" per trovare una casa in affitto da condividere con il proprio compagno, un 26enne titolare di un’impresa con partita iva.

Le uniche proposte arrivate alla coppia sono state due case, entrambe situate in zona centro storico, con una richiesta di affitto mensile di 750/800 euro per 100 metri quadri circa. La giovane, che ha un contratto a tempo determinato che da tre anni le viene rinnovato, sembra non avere più speranze "eppure – dice –, per avere soli 25 anni abbiamo alle spalle anche situazioni economiche molto più agiate rispetto ad alcuni nostri coetanei, ma a Pesaro questo sembra non bastare. Il mio compagno che lavora da indipendente è visto con diffidenza e io, non avendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, non assicuro abbastanza stabilità ai proprietari di casa".

Garanzie, fideiussione bancaria, firme dei genitori come garanti per il pagamento dell’affitto: nulla di tutto ciò è stato chiesto alla coppia perché "bastava dicessimo che nessuno dei due aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato che la porta ci si chiudeva automaticamente in faccia. Non riuscivamo nemmeno ad arrivare allo step della trattativa, o della visita - se non per quei due casi sporadici in un intero anno di ricerche – perché o tutti gli affitti in questione erano transitori, oppure non avevamo abbastanza requisiti".

La coppia non ha particolari preferenze. Ogni quartiere, anche i più periferici come Villa Fastiggi o Villa Ceccolini vanno bene e possono arrivare a spendere 600/650 euro al mese per l’affitto. Flessibilità anche per la grandezza della casa perché "a questo punto ci va bene anche un monolocale – dice Giulia –. Anzi, sarebbe già tanto riuscirne a trovare uno che rientri nel budget". Filippo Marotti, il titolare di Immobiliare Trieste, prova a lanciare ai due giovani una sfida: "Invitiamo ufficialmente i due ragazzi a venire nella nostra agenzia – dice Marotti –. È vero, la situazione affitti a Pesaro non è facile ma in realtà un po’ di mercato c’è. Non vediamo l’ora di vedere Giulia e il suo fidanzato per dimostrarglielo".