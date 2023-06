Affrontare le angosce dei giovani con tre cortometraggi

"Una generazione di cui si parla molto, ma di cui poco si sa". Così li ha definiti il regista della compagnia ’Asini Bardasci’ Filippo Paolasini, produttore del progetto "We family" che utilizzando il bando dell’assessorato alle politiche giovanili della Regione ’Facciamo pARTE’ ha dato corpo alle loro idee. E così gli studenti dei Licei Marconi e Mengaroni si sono raccontati attraverso tre cortometraggi, mentre la 3ª C della scuola media Gaudiano ha scelto di esprimersi attraverso articoli ed interviste.

Capofila del progetto l’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Pesaro Urbino che ha indirizzato i ragazzi verso i temi dell’inclusione. Non si parla di cecità, piuttosto dell’inadeguatezza che a volte provano i giovani, tanto da farli sentire esclusi dagli ambienti che frequentano:

la scuola, la famiglia, le amicizie.

"Iperuranio", il più poetico ed astratto dei corti proiettati ieri mattina nella sala del Consiglio Comunale, racconta la storia di un giovane che vive chiuso nella prigione delle sue abitudini fino a che la caduta di un oggetto (la sveglia) rompe gli schemi e fa rientrare la luce, anche metaforicamente, nella sua vita. "Sottosopra" esprime la nostalgia di quando, bambini, ci si sentiva amati dai familiari e dell’indifferenza e incomunicabilità che poi trasforma gli adolescenti in degli estranei per i genitori. Entrambi i lavori sono della 5ª F del Liceo Mengaroni. Mentre "In fondo alla solitudine", prodotto dallla 1ª M del Liceo musicale, parla di un ragazzo che attraverso la musica riesce finalmente a rendersi visibile ai suoi coetanei che lo deridevano, ritrovando fiducia in se stesso. "Abbiamo raggiunto l’obiettivo: valorizzare le personalità e le attitudini degli studenti, rivelandoli a loro stessi", commenta Immacolata De Simone, dirigente del dipartimento politiche giovanili regionale. Presente anche Nicola Baiocchi, presidente della IV Commissione della Regione e l’assessore ai servizi sociali del Comune Luca Pandolfi. "Siamo contenti che l’evento finale si sia svolto nella sala del consiglio Comunale, è un bel riconoscimento della città al lavoro degli studenti" ha detto Maria Mencarini, presidente dell’Unione Ciechi.

Più di 90 persone coinvolte, tre classi di tre diversi istituti, hanno seguito i consigli di Paolasini: "Lavorare coi ragazzi è come aprire un libro e scoprire una nuova narrativa - dice -. Chiedevano a noi una competenza per poter realizzare i cortometraggi e insieme a Pietro Viconi, che si occupa di tecnica filmica, gli abbiamo dato gli strumenti. Dentro ci hanno messo il loro mondo, le loro inquietudini, trattando tematiche intime, che fanno riflettere sul loro vero disagio, il distacco dalla società patinata che noi adulti gli proponiamo". I corti, con audio descrizione dell’istituto Diego Fabbri (il più importante in Italia), saranno fruibili su Youtube e sul sito della Uici e di Asini Bardasci.

Elisabetta Ferri