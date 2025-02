Affrontare l’ondata dei furti nel territorio. Riunito il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza

Una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica si è svolta nei giorni scorsi a Urbino, presenti i dodici sindaci dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro, il prefetto Emanuela Saveria Greco, i vertici di questura e prefettura, i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza e le polizie locali.

L’incontro, tenutosi alla luce dei recenti episodi di furti in appartamento che si sono registrati nella zona, è stato costruttivo e ha analizzato i numeri della criminalità degli ultimi anni, nel complesso stabili, con concentrazioni di episodi in tempi ristretti che incidono sulla sicurezza percepita; l’invito delle autorità alle amministrazioni è stato di fare rete per formare una videosorveglianza coordinata nelle strade in punti strategici, specie col rilevamento targa, ed incrementare l’illuminazione pubblica.

Foto: alcuni dei partecipanti all’incontro