"Africa Chiama" festeggia il primo nato nel centro maternità fatto dai fanesi

di Tiziana Petrelli

"Fra queste rocce sbocceranno fiori" disse al suo arrivo in Zambia il compianto Italo Nannini, vedendo il terreno così roccioso di Kanyama, il compound della capitale Lusaka dove la sua onlus fanese L’Africa Chiama ha eretto il centro "d’accoglienza" Shalom. Ed ora, a distanza di tanti anni, il primo fiore è sbocciato, ma non ha ancora un nome. "Con il cuore pieno di gioia e le lacrime agli occhi dall’emozione oggi diamo il benvenuto al primo bambino nato nel Centro di Maternità Shalom de L’Africa Chiama in Zambia - annuncia Raffaella Nannini, figlia del fondatore dell’associazione benefica conosciuta e sostenuta in tutta Italia -. La mamma ha dato alla luce un bel maschietto al fianco del personale sanitario impiegato, alle ore 8.20 zambiane del 30 dicembre 2022. Il nome ancora non c’è perché nella cultura zambiana viene assegnato da tutta la famiglia dopo alcune settimane".

L’idea di realizzare un centro di maternità in quella regione dell’Africa dove la sanità praticamente non esiste (e dove per questo motivo il tasso di mortalità di mamme e bambini durante il parto è molto alta) era da sempre nei pensieri di Italo Nannini, che è venuto a mancare il 22 marzo 2020. Quello è stato sempre un impegno costante per il fondatore dell’Africa Chiama che poi ha iniziato a concretizzarsi a fine 2018, quando è stato stipulato l’accordo istituzionale con il Ministero della Salute zambiano per la definizione della struttura e la sua cogestione. Nel luglio 2019 la posa della prima pietra alla presenza dell’allora vice ed attuale presidente dell’associazione Anita Manti.

Da lì, un "lungo viaggio" di fatica e di speranza, costato tempo, impegno, fatica e tanti soldi, raccolti soprattutto grazie al buon cuore dei fanesi, ma anche grazie al bel contributo offerto dall’attrice Eva Grimaldi in occasione delle sue nozze con la sindacalista Imma Battaglia: in quell’occasione, infatti, le due spose devolsero in beneficenza all’Africa Chiama, proprio per la costruzione del centro di maternità, tutti i regali fatti dagli invitati. "In questi tre anni abbiamo completato la struttura - prosegue la figlia di Italo Nannini -, provveduto ad arredare con mobilio ed attrezzatura medica tutto il centro. Un lavoro complesso e non facile realizzato grazie al supporto concreto di tantissime persone, enti ed aziende che insieme a noi non hanno mollato per realizzare il sogno di Italo: i donatori che con piccole o grandi donazioni hanno messo mattone sopra mattone insieme a noi, le istituzioni che lo hanno supportato, chi ha regalato materiali ed attrezzature, soprattutto aziende, da inviare con il container partito a giugno 2021 e chi ha contributo ad acquistare macchinari specifici in loco".

"I ringraziamenti – conclude – sono davvero infiniti e questa gioia appartiene a tutti oggi. È stato un percorso in salita ma nessuno di noi ha mai smesso di crederci ...ed oggi finalmente il primo vero fiore è sbocciato a Kanyama. Benvenuto piccoletto da tutti noi. Per te e per tutti gli altri che verranno il nostro impegno in Africa continuerà, per rendere un po’ migliore il mondo che vi accoglierà".