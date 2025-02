Africa, il vescovo tra i missionari: "Ogni aiuti qui è fondamentale"

L’arcivescovo Sandro Salvucci è rientrato nei giorni scorsi dalla visita alle missioni in Uganda ed in Etiopia dove lavorano, rispettivamente, don Sandro De Angeli della diocesi di Urbino, al suo nono anno di presenza tra i karimojong a Moroto, e il noto Abba’ Marcello Signoretti originario di Candelara, da 28 anni In Etiopia. Insieme all’arcivescovo anche il direttore dell’Ufficio missionario di Pesaro don Andrea Marescotti ed altri cinque volontari di "Africa Mission" con sede a Montecchio tra cui il presidente della Proloco di Montecchio Francesco Tonucci che in Uganda, in un villaggio di Moroto, ha inaugurato un nuovo pozzo nella zona più povera del karamoja dove in questo periodo della stagione secca non hanno più acqua. Tra i volontari di di questa spedizione il più giovane ha 22 anni e la meno giovane, Franchina Aiudi, di Montemaggiore, 88 a maggio, già al 30° viaggio in Uganda, questa volta coadiuvata dalla giovane Beatrice Bistocco di Tolentino. Per un mese insegneranno taglio e cucito alle donne per preparare vestiti come fonte di reddito. Salvucci ha voluto portare la vicinanza delle diocesi da lui guidate ("seppur come primo inizio", ha detto) attraverso aiuti scolastici con circa 12.000 euro raccolti in breve tempo prima della partenza del 28 gennaio, per le scuole della baraccopoli di Kampala nella Great Valley (gemellata con la scuola primaria di Gadana di Urbino) e alla comunità dei bambini di strada a Soddo (ne ospita 80 ma potrebbero arrivare a 120 se ci fossero più adozioni), fondata dal candelarese Abba’ Marcello.

"In particolare – ha commentato l’arcivescovo – è nato tutto dal desiderio di far visita alle missioni che hanno un legame con le nostre chiese diocesane di Pesaro e di Urbino per far sentire loro la nostra vicinanza e il nostro supporto a chi vive e opera in contesti di estrema povertà, quella che abbiamo toccato con mano in Uganda In Etiopia. In queste terre –prosegue il vescovo – ci dicono che è possibile fare qualcosa e anzi si può fare anche tanto per promuovere la dignità delle persone. Innanzitutto rispondere ai bisogni primari come quello legato alla fame poi e non ultimo l’istruzione dei giovani (il tasso è del 14% maschile, minore quello femminile) e la sanità: per noi sono cose scontate, mentre in quelle terre sono ancora realtà accessibili a pochi, insieme a tanti altri progetti come l’educazione agricola promossa da un finanziamento della Cei con l’otto per mille. Ecco abbiamo visto cosa significa l’azione anche di tanti missionari di oggi e di ieri, tra tutti padre Elvio Gostoli che è stato per 50 anni nella regione del Karamoja, missionario comboniano originario del Furlo". Infatti grazie a lui, a Moroto, è sorto un santuario con l’immagine della Madonna del Pelingo. "Voglio rassicurare – conclude accorato Salvucci – sul fatto che davvero ogni gesto, seppur piccola goccia che viene donata, arriva a destinazione e diventa un grande conforto per chi è in questi luoghi".