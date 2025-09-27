Agente della Polizia municipale salva studentessa

Un’altra ragazza salvata dalla prontezza delle forze dell’ordine di Urbino, stavolta in centro storico e grazie alla polizia municipale. Come per la giovane che aveva minacciato di gettarsi da un ponte a Gallo di Petriano, poi dissuasa e portata al sicuro da due poliziotti del commissariato, il fatto risale a venerdì 19 settembre, ma di mattina. Ad allertare la municipale è stata la chiamata della madre di una studentessa universitaria proveniente da fuori regione, preoccupata perché non riusciva a raggiungere al telefono la figlia, affetta da una forma importante di diabete.

La giovane era arrivata a Urbino solo la sera prima, appoggiandosi a un b&b perché l’indomani avrebbe dovuto sostenere un test preliminare per l’accesso all’Università, prima di cominciare le lezioni: l’accordo tra le due era di sentirsi al telefono di prima mattina. Non ricevendo chiamate dalla figlia, né risposta alle proprie, la donna ha temuto il peggio e ha telefonato in centrale molto agitata, per chiedere di andare a verificare. Erano circa le 9.40. Dopo essersi consultato con il comandante Fabio Mengucci, l’agente Andrea Berretta è andato a controllare la situazione, solo che non è stato semplice trovare il b&b, tra i vicoli del centro: "Non lo conoscevamo, ce l’ho fatta a trovarlo orientandomi grazie alle foto dell’edificio che ho trovato sul sito di prenotazione – spiega Berretta –. Visto che la ragazza non rispondeva al telefono, né al citofono, dopo qualche minuto di indagine sul posto sono risalito al proprietario e ho trovato il modo di farmi aprire: alla fine, autorizzato dalla madre, dal mio comandante e dal proprietario della struttura, sono entrato insieme alla donna delle pulizie".

Arrivato in camera, Berretta ha trovato la ragazza distesa sul letto, con gli occhi sbarrati e la bava alla bocca. "È stata una brutta scena – prosegue l’agente –. Ho provato a parlarle, ma non rispondeva e aveva un respiro molto flebile. Allora ho chiamato il 118, che mi ha indicato alcune manovre da effettuare, come girarla su un fianco per ridurre il pericolo, poi, mentre la donna delle pulizie rimaneva con lei a tenerla sotto controllo, sono corso in strada per indicare la via ai sanitari, arrivati rapidamente, che le hanno riscontrato un livello di glicemia bassissimo".

A causare il problema potrebbe essere stato un malfunzionamento del macchinario che le tiene stabili i valori glicemici, fanno sapere dalla municipale. Di certo c’è che, senza la prontezza degli agenti, sarebbe potuta finire molto male: se fosse rimasta in quello stato ancora a lungo, probabilmente, non sarebbe sopravvissuta. Al contrario, ora sta bene e potrà cominciare gli studi: "Dopo che i sanitari le hanno fatto una flebo, si è ripresa, anche se non ricordava nulla – conclude Berretta –. Nel pomeriggio sono andato a trovarla in ospedale e già stava meglio. Poi, per caso, l’ho rivista in piazza la sera stessa, quando ero di pattuglia. Le ho fatto una battuta, le ho chiesto se stesse andando a prendere da mangiare. Mi ha detto di sì, sorridendo".

Nicola Petricca