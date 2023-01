Agente della Scavolini spa cita a giudizio cliente per diffamazione

Una mail infuocata inviata all’ufficio marketing di Scavolini spa contro un agente monomandatario della celebre ditta pesarese. A scagliarle, il legale rappresentante di una società di Pescara, Filippo Albanese, 79 anni, che sosteneva di essere stato raggirato e definiva l’agente "una persona non affidabile". Parole che hanno fatto saltare sulla sedia il destinatario della mail che ha sporto querela, facendo finire a processo per diffamazione Albanese. L’agente diffamato, tutelato dall’avvocato Alessandro Pagnini, si è costituito a giudizio. All’udienza di ieri, sul banco dei testimoni, è salita anche Fabiana Scavolini, figlia del patron e amministratore delegato dell’azienda. Ieri è stato ascoltato anche l’imputato, il quale ha ammesso di aver dato due assegni postdatati per pagare la cucina da 13mila euro, risultati scoperti. L’agente non ha ovviamente consegnato la cucina suscitando le ire di Albanese. Il processo è stato aggiornato.

e. ros.