Agente di custodia preso a pugni

Un agente di custodia del carcere di Villa Fastiggi è stato aggredito la notte di Capodanno da un recluso di origine marocchina tanto da riportare un trauma al setto nasale e la lussazione della mandibola. I sindacati parlano di ennesimo caso di scarsa sicurezza per gli operatori che lavoravano nel carcere di Villa Fastiggi, ormai fatiscente e non più rispondente alle norme di ingaggio. Scrivono i sindacati: "Pur avendo denunciato la situazione senza alcun riscontro organizzeremo proteste in prefettura e davanti al provveditorato dell’amministrazione penitenziaria"