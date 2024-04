Agenti in prima linea. Violentatori presi e vite salvate. Storie da encomio

Salvare una vita pochi minuti prima del transito di un treno a Pesaro. Arrestare gli autori di violenze fisiche su bambine. Operazioni, queste, che richiedono sangue freddo e professionalità per garantire la sicurezza ai cittadini. E per questo, ieri mattina, diversi agenti hanno ricevuto un encomio speciale. Alcuni, all’epoca dei fatti, erano in servizio in altre città e ora nella nostra provincia. Eccoli tutti. I vice soprintendenti Giuseppe Sepede e Vincenzo Ciavarella nel 2019 hanno salvato un giovane dal suicidio sulla rete ferroviaria a Pesaro e per questo hanno ricevuto la promozione per merito straordinario. Encomio solenne al vice ispettore Aniello De Rosa che nel 2018 a Milano ha sgominato traffici internazionali stupefacenti. L’ispettore Roberto Sonnante e l’assistente capo Patrick De Luca hanno ricevuto l’encomio per aver salvato nel 2019, a Fano, un automobilista che voleva togliersi la vita. Lode invece all’assistente capo corrodiantore Emanuele Rinaldi per aver portato all’arresto di un uomo per violenza sessuale su una minorenne con problematiche psichiche e fisiche. Lode anche all’ispettore Vincenzo Scimone che nel 2018 a Milano ha permesso l’arresto di un rapitore seriale. L’agente scelto Luigi Cerrone ha ottenuto la lode per l’arresto del violentatore di una ragazza sotto i 14 anni nel 2019 a Milano. Lode anche all’assistente Enrico Severa che nel 2019 a Bologna ha permesso di individuare gli autori di una rapina. Così come per l’agente Luca Vitali che a Piacenza ha permesso l’arresto di un uomo colpevole di lesioni gravi. Attestato di stima ad un cittadino, Luca Musto, che il 18 marzo a Pesaro ha individuato l’autore di una truffa ad una anziana facendolo arrestare. Stesso riconoscimento a Luigi Bonsigliore, già agente di Polizia, che ha interrotto una violenza mentre un uomo cercava di strangolare una donna.

fra. pier.