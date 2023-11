Agenti Polfer contro writers e vandali

Ben 2788 persone controllate, 1 persona arrestata, 1 indagata in stato di libertà, 201 servizi di vigilanza in stazione, 39 servizi di vigilanza a bordo treno con 70 treni presenziati, 22 pattuglie automontate lungo linea, 4 sanzioni amministrative elevate, 6 persone proposte ai provvedimenti di Polizia. Questi sono i risultati relativi all’attività svolta dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Marche, Umbria e Abruzzo la settimana scorsa.

A Pesaro, il personale dipendente è stato impegnato nei servizi “Alto Impatto” disposti nella stazione ferroviaria per contrastare la presenza di cittadini extracomunitari irregolari e i reati di danneggiamento che avvengono sui treni lasciati in sosta, in particolare, “graffiti sui treni perpetrati dai writers”. Il servizio è stato svolto con la collaborazione di personale di Fs Security e guardie giurate della ditta “Fifa Security”.