Aggiornato il Piano provinciale di protezione civile per emergenza neve a Pesaro Urbino

Il Prefetto di Pesaro – Urbino, Emanuela Saveria Greco, ha approvato l’aggiornamento del "Piano provinciale di protezione civile per gli interventi di assistenza alle persone sull’autostrada A/14 in caso di emergenza neve" nonché del "Piano provinciale neve per le strade statali e provinciali della provincia di Pesaro Urbino" per l’anno 2024/2025.

Alla stesura dell’aggiornamento hanno contribuito i rappresentanti della Provincia di Pesaro – Urbino, della Questura, del comando provinciale dei carabinieri, del comando provinciale della Guardia di finanza, della Polizia stradale, del comando provinciale dei Vigili del fuoco, dei Comuni interessati, di Autostrade per l’Italia, di Anas, del settore Protezione civile della Regione Marche e di Enel E-Distribuzione.

I piani definiscono quali procedure operative mettere in campo in base a vari livelli di emergenza classificati secondo i "codici-colore", le aree di stoccaggio in caso di fermo temporaneo dei mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate nonché i “punti” di presidio ai caselli ovvero in punti critici da parte delle Forze di Polizia statali e locali.

In particolare, nel piano neve relativo all’A14 è stato definito il modello di intervento per garantire assistenza agli automobilisti in caso di emergenza con l’individuazione dei percorsi alternativi nell’ipotesi della chiusura della tratta nonché precisate le aree di stoccaggio nel Comune di Pesaro, nel comune di Fano e nel comune di Mondolfo, con l’indicazione di ulteriori siti da utilizzare in caso di insufficienza dei primi.

Anche il Piano neve provinciale per le arterie statali e provinciali stabilisce le modalità di attivazione e svolgimento delle attività in base ai livelli di emergenza secondo i “codici colore” nonché i percorsi alternativi e le aree di ammassamento; fornisce poi indicazioni in merito al flusso informativo in emergenza nei confronti dell’utenza.

Il prefetto Emanuela Saveria Greco ha precisato che con i piani approvati si dettano "informazioni chiare che, con l’indispensabile contributo di tutte le Istituzioni locali, degli Enti proprietari o concessionari delle strade e autostrade nonché degli Enti preposti ai servizi di pubblica utilità, consentono di ridurre eventuali disagi agli automobilisti nelle ipotesi di eventi nevosi significativi".

Sul sito della Prefettura di Pesaro-Urbino sono disponibili le pianificazioni.