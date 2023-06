"Aggiungi un posto al tavolo" Un operaio nei Cda dell’azienda

La Cisl ribalta la filosofia sindacale. Che parte con un raccolta di firme per presentare in parlamento una proposta di legge: far entrare un esponente del sindacato dentro i consigli di amministrazione delle fabbriche. Non è una cosa ‘lunare’ perché in altri paesi come la Germania questo accade. Lo slogan è questo: "Aggiungi un posto al tavolo". Il banchetto per la raccolta di firma parte da domani, sabato, in piazzale Collenuccio; il prossimo sabato la raccolta di firme si sposta nel centro di Fano e quindi si andrà avanti in tutta la Provincia e naturalmente dentro le fabbriche fino alla fine dell’anno. "Non vogliamo che il sindacato rappresenti solamente un antagonista becero, ma vogliamo gettare un ponte tra i lavoratori e i vertici delle imprese. Puntiamo a trasformare, con questa proposta di legge, le relazioni sindacali", hanno spiegato ieri mattina nella sede della Cisl i vertici del sindacato della provincia: tutti schierati perché, per le varie categorie di rappresentanza, c’erano Paolo Ferri del regionale, quindi Leonardo Bartolucci di Fano, Maurizio Andreolini, Simone Astro, Ambra Donnini, Serena Pagliai, Dalverio Dafne e Anna Baldella per i pensionati. Essere dentro il tavolo della decisioni è importante perché come ha spiegato Ferri (edili e legno) "si sarebbero potute anche evitare scelte scellarate come è capitato anche nel nostro territorio per alcuni grandi nomi del settore del legno arredo". Ogni riferimento è causuale perché il caso messo sul tavolo è quello riguardante il gruppo Berloni.

La Cisl punta forte su questa proposta di legge "perché alla fine molte volte arrivi quando le scelte sono state fatte. Noi invece vogliamo gettare un ponte tra i lavoratori e i vertici aziendali, quindi partecipazione alle decisioni e condivisione anche dei problemi. Perché se ci sono fabbriche che chiudono, alla fine sono posti di lavoro che vengono a mancare. Il sindacato deve essere visto come una fonte di collaborazione".

Una rivoluzione copernicana quella che sta mettendo in piedi la Cisl "perché il nostro scopo non è solo quello di collaborare con la proprietà nelle scelte, ma è anche quello di rendere i dipendenti partecipi degli utili". Con l’aggiunta anche di un particolare non secondario, perché Maurizio Andreolini aggiunge anche che il sindaco poi ci mette la faccia e non solo "perché possiamo anche comprare quote azionarie delle aziende ed anche investire il nostro Tfr nella capitalizzazione della società".

Insomma si passa dal c’eravamo tanto odiati, alla stretta di mano. La Cisl conta di raccogliere solo sulla provincia di Pesaro almeno 3000 firme delle 50mila necessarie.

