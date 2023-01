Aggredì carabiniere "Perizia psichiatrica"

Aveva tentato di rubare il cellulare al carabiniere che la indentificava: chiesta la perizia psichiatrica. Lei è una 23enne milanese, finita nei guai il 30 dicembre. Insieme a un’amica era a Fano in vacanza. Finita la benzina, erano rimaste a piedi. Avevano chiesto 10 euro a un passante, ma all’improvviso la 23enne ha dato in escandescenze, picchiandolo. Sono arrivati i carabinieri e la donna si è scagliata anche contro di loro. In caserma ha continuato, tentando di rubare il telefonino al militare. Arrestata, ieri il suo avvocato, Graziano Bichi, ha chiesto l’abbreviato.