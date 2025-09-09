Aggredisce carabiniere e infermiera. Operaio arrestato al pronto soccorso

La sbornia di sabato notte gli era passata. E’ la sbornia che lo ha messo nei guai. Ieri, in aula, davanti al giudice, ha chiesto scusa al carabiniere che aveva aggredito due sere prima, al pronto soccorso. Per questo era stato arrestato, con l’accusa di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Non solo: oltre al carabiniere, aveva aggredito anche una infermiera del Pronto soccorso e la guardia giurata.

L’imputato, in aula ieri mattina per la direttissima, è un 55enne, operaio in una nota ditta, originario della provincia di Milano ma residente in città. La notte tra sabato e domenica scorsi si era lasciato un po’ troppo andare con le bevute. A un certo punto cade per terra, qualcuno lo vede e lo segnala. Viene portato al pronto soccorso. E’ in sala di attesa, seduto, aspettando che tocchi a lui il turno per la visita. L’uomo non pare avere nulla di preoccupante, ma i sanitari devono controllarlo. Sono le una di notte circa.

E mentre una infermiera si avvicina per iniziare a controllargli i parametri, lui senza nessun motivo la prende violentemente per un braccio, la strattona. La sanitaria, ferita, si impaurisce, chiama la guardia giurata che interviene e lo blocca. Ma l’uomo nel frattempo aggredisce anche la guardia giurata, procurandogli ferite lievi.

A quel punto vengono chiamati i carabinieri. Una pattuglia arriva sul posto. Una carabiniere si avvicina al 55enne, gli chiede spiegazioni: l’uomo anche in quel caso senza motivo, lo afferra per il collo e per un braccio. Il militare reagisce e con l’aiuto di un collega lo blocca. Manette. Lo portano in caserma, dove ci resta fino a ieri mattina, quando si svolge il processo per la convalida dell’arresto.

Il carabiniere che era intervenuto relaziona in aula. Aggiunge la querela per quanto ha subìto, ma dice che non chiederà i danni in sede civile. E’ andato a farsi refertare: in ospedale per quella stretta violenta, al braccio e al collo, i sanitari gli hanno dato 10 giorni di prognosi. Il 55enne, che ieri era difeso dall’avvocatessa Francesca Vitali, del foro di Pesaro, si volta e gli chiede scusa.

Il giudice convalida l’arresto. L’uomo è incensurato. E il legale e il pm si accordano sulla pena: e patteggiano a carico dell’arrestato 6 mesi di reclusione, pena sospesa. L’uomo torna il libertà. Esce dal tribunale come era arrivato: t-shirt, pantaloni corti ed infradito. Sobrio.

Alessandro Mazzanti