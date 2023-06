Aggredisce in strada la sorella della sua ex Gruppo di ragazzi interviene e lo blocca

Aggressione in strada ieri pomeriggio alle 18 a Madonna di Loreto. Un uomo, di circa 50 anni, ha inseguito e aggredito due sorelle di nazionalità peruviana che stavano camminando tranquillamente. Una delle due era la sua ex fidanzata. L’aggressore ha urlato qualcosa e si è concentrato sulla sorella della ex, gettandola a terra. Le urla hanno attirato l’attenzione di un gruppo di giovani che si trovavano nell’oratorio della chiesa. Uno di loro, Giacomo, dice: "L’aggressione è avvenuta vicino alla farmacia. Prima abbiamo sentito le urla e poi ho visto quell’uomo mettere le mani addosso alla signora gettandola a terra. Altre persone vicine non facevano nulla. Allora ci siamo precipitati io e un mio amico e poi sono arrivate a darci una mano Francesca, Chiara, Benedetta oltre a Giacomo e insieme abbiamo fermato quell’uomo. Che è riuscito a divincolarsi e a fuggire ma abbiamo fatto in tempo a prendergli il numero di targa per consegnarlo alla polizia. Le due donne sono andate poi in questura per la denuncia".