Aggredisce la polizia: bloccato e arrestato

Aveva il divieto di soggiorno a Pesaro dopo aver colpito con una bottigliata in testa, a dicembre, la titolare del ristorante "Torre di Pita" in via Bixio. Ma l’altro ieri quel 37enne del Gambia è stato sorpreso ancora in giro per la città, ubriaco. Quando la Volante lo ha portato in Questura per il fotosegnalamento, lui si è opposto con calci, spinte e botte. Sono scattate le manette. Ieri, dopo la convalida dell’arresto, il giudice lo ha tenuto in carcere. "Lui dice di essere stato aggredito" spiega il difensore, l’avvocato Matteo Mattioli.