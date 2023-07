Aggredisce l’ex col taser Condannato a due anni

L’avrebbe colpita alla pancia con un taser, la pistola in dotazione solo alle forze dell’ordine. L’ultima aggressione dopo mesi di persecuzioni, appostamenti, pedinamenti. Il tutto sempre condito da insulti di ogni tipo.

Finito a processo per stalking, l’altro giorno l’autore di quelle persecuzioni, un 30enne di Rimini, dipendente di un supermercato, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione. A denunciarlo era stata la sua ex convivente, una 30enne pesarese, operatore socio sanitario all’ospedale San Salvatore, che si è costituita parte civile con l’avvocato Eva Ragaini e ha ottenuto 9mila euro di risarcimento danni. I fatti risalgono allo scorso anno. Tutto comincia quando lei lo lascia e torna a vivere con i genitori a Pesaro. Lui non accetta la separazione. E tenta di riallacciare il rapporto. Ma lei non ne vuole più sapere. Il 30enne si fa sempre più violento, fino a quell’aggressione col taser. L’altro giorno, la condanna che ha messo un punto a quelle persecuzioni.

e. ros.