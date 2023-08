Aggredisce vicino e carabinieri a Tavullia: condannato a 6 mesi

Ha patteggiato 6 mesi (pena sospesa) il 45enne campano, residente a Case Bernardi, nel comune di Tavullia, arrestato una settimana fa per aver aggredito i carabinieri chiamati da un vicno di casa con cui aveva appena litigato. Il 45enne, che appariva alterato dall’alcol, aveva cominciato a dare in escandescenze e alzato i toni contro il vicino che, in quel momento della sera, verso l’una di notte, stava rincasando. Un livore che ha indotto il malcapitato a chiedere l’intervento dei militari. All’arrivo dei carabinieri, il 45enne ha sfogato la sua rabbia alcolica anche contro di loro. Tanto da finire in manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. All’udienza di convalida, aveva chiesto scusa al giudice. Ed era stato rimesso in libertà in attesa del giudizio. Assistito dall’avvocato Leonardo Chiocci, l’imputato ha concordato la pena con la procura. E ieri il giudice ha dato il suo ok al patteggiamento a 6 mesi.