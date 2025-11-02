Aggredita sul bus da un uomo: “Mi ha spinto, offeso e minacciato. E nessuno mi aiutava”

Pesaro, 2 novembre 2025 – Ci sono mattine in cui la paura arriva senza preavviso, tra un sedile e una maniglia del bus. Ti trovi addosso un uomo che ti spinge, ti insulta, ti mette una mano in faccia, e intorno a te decine di persone che guardano in silenzio. È successo a una 34enne dipendente del ristorante Utopia al Miralfiore, aggredita ieri mattina mentre andava al lavoro. La voce è ancora scossa quando ripercorre tutto: “Non mi era mai successo niente di simile. Avevo solo paura”. “Il bus era pieno – spiega la giovane – e lui, salito alla fermata di S. Maria delle Fabbrecce, ha cercato di passare spingendomi con forza. Io gli ho detto di non farlo e lui mi ha dato una manata, poi mi ha insultata: stai zitta, ti beccherò in giro”.

Che ora era?

“Ero salita a Borgo S. Maria, ore 8,16. Era l’unico bus della mattina, visto il festivo. La gente era in piedi ovunque. Io cercavo solo di fare spazio per arrivare più indietro, ma era impossibile muoversi”.

E poi cos’è successo?

“Alla fermata di S. Maria delle Fabbrecce è salito un uomo. Spingeva per farsi largo, anche se gli altri gli dicevano di aspettare. Io ero davanti e a un certo punto mi ha dato una spinta fortissima. Ho perso l’equilibrio e ho sbattuto la schiena contro lo spigolo del sedile”.

Hai reagito?

“Gli ho detto: ‘Non devi spingere’. Ma lui si è girato e mi ha messo la mano in faccia, poi ha cominciato a offendermi. Mi ha urlato: stai zitta, ti beccherò in giro. Continuava a insultarmi, a dire che non capivo niente. Io tremavo”.

Qualcuno è intervenuto?

“C’erano tante persone sul bus, qualcuno ha detto ‘basta, lasciala stare’, ma nessuno ha fatto davvero qualcosa. L’autista non si è fermato, anche se la gente gli chiedeva di farlo. Ha detto che era in ritardo e doveva arrivare fino a Pesaro. E ha continuato a guidare”.

Come descriveresti l’uomo?

“Sui 50 anni, capelli corti, carnagione scura, tipo nordafricano, ma non di colore. Giubbotto verde imbottito, che puzzava di qualcosa, e jeans blu”.

Lo avevi già incrociato in precedenza?

“Sì, qualche volta in centro o vicino alla stazione, ma non ci avevo mai parlato. Non so perché abbia preso di mira proprio me, forse solo perché non riusciva a passare. Ma è stato aggressivo da subito, come se ce l’avesse con me”.

E una volta scesa?

“Sono scesa alla stazione e tremavo tutta. Ho provato a calmarmi. Appena arrivata al lavoro abbiamo chiamato i carabinieri. Ho raccontato tutto, mi hanno chiesto la descrizione dell’uomo e dove era salito”.

Cosa ti ha fatto più male: la violenza o l’indifferenza?

“L’indifferenza. Il fatto che nessuno sia venuto a difendermi. Io tremavo ed ero spaventata”.