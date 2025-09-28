Aggredita alla fermata del bus: “Ora ho paura a uscire da sola”. Lui fu già denunciato 2 anni fa

Pesaro, 28 settembre 2025 – “Lui è imprevedibile; è molto violento; ha molta forza. Dopo l’aggressione di martedì sono terrorizzata. Ho paura a prendere l’autobus e a girare liberamente”. La ragazza che abbiamo davanti ha 18 anni. Vuole restare anonima perché teme ritorsioni personali. Accetta come nome di fantasia Alice, ma quello che racconta non ha nulla di meraviglioso. Piuttosto ha mosso la rabbia e l’indignazione di un quartiere intero. Martedì Alice (nome di fantasia) è stata aggredita alla fermata del pullman di Borgo Santa Maria mentre stava tornando a casa da scuola. Quando l’uomo, sui 30 anni, conosciuto in paese per diagnosticati problemi psichiatrici, le si è scagliato contro, aveva accanto un’amica e una tredicenne.

“Mi ha attaccato alla pensilina e ha cominciato a prendermi a schiaffi. Io l’ho spostato, lui mi ha attaccato al vetro bloccandomi con la mano sotto il collo. Ho provato a reagire tirandogli uno schiaffo, ma mi ha bloccato entrambi i polsi, ha cominciato con i calci e gli sputi”. La collutazione è durata qualche minuto davanti alle altre ragazze pietrificate dalla paura. “Mi ha stretto e spinto verso la strada – racconta la 18enne –: cercavo aiuto dagli automobilisti, i quali rallentavano, guardavano, ma ripartivano. Fino a che...”.

Fino a che? “Si è fermata un’ambulanza della Croce Rossa che passava per caso: sono scesi due operatori, un uomo e una donna. Lui mi ha liberato dalla morsa dell’altro, mentre lei ha chiamato il 112 e mi ha soccorsa. Mentre lui continuava ad urlarci contro le peggiori cose e a sputarci, ci hanno scortato dentro il circolo del Parco dei Tigli. Lui ha provato ad entrare, ma un anziano gli ha impedito di entrare e allora ha cominicato a colpire anche il signore. Finalmente è arrivata la polizia che l’ha allontanato e portato via. Non ho mai visto mio padre così arrabbiato: ha ascoltato i sanitari e non ha reagito contro il mio aggressore. Ma la tensione è stata altissima”. Ieri Alice, insieme alla mamma, ha trascorso la mattina in questura per allertare le autorità sul pericolo, serio e continuativo, che l’aggressore rappresenta non solo per la comunità del quartiere 8 (dove abita), ma per tutti quelli che si muovono con il pullman, tra Pesaro e l’entroterra. “Abbiamo sporto denuncia – osserva la signora –: io e mio marito siamo allibiti da quanto è successo”.

Ma la vera cosa che non si può sentire è quello che ha detto subito dopo. “L’individuo che ha preso a calci, schiaffi, strattoni e pugni mia figlia, in pieno giorno tra l’indifferenza degli automobilisti, è lo stesso individuo che denunciammo due anni fa per aggressione a mano armata. Mia figlia aveva solo 16 anni. Era sul pullman con gli altri compagni di scuola. Lui salì alla fermata di Borgo: aveva una mano bagnata di sangue, mentre nell’altra aveva un coltello. Ha cominciato a strisciare il coltello sui sedili; ha dato un calcio al ragazzo seduto accanto a mia figlia. L’autista arrestò il mezzo, aprì le portiere dell’autobus e un diciottenne, nell’affrontare quel provocatore, riuscì a trascinarlo fuori dal veicolo. E’ stato in grado, nel giro di poco, di risalire e ancora una volta minacciare mia figlia e gli altri con il coltello. Ma attenzione: questa persona violenta non conosce mia figlia; non la riconosce nonostante l’abbia assalita due volte. Ha una rabbia cieca. Quello che è successo a mia figlia sarebbe potuto accadere a chiunque altro. I ragazzi che prendono le Circolari Destra e Sinistra e le linee Rossa e Verde sono a rischio. Lo sono gli anziani ma anche chi reagisce agli oltraggi. Da cittadina chiedo: in due anni le forze dell’ordine non sono riuscite ad evitare questo pericolo. L’uomo di cui parliamo è noto perché entra ed esce dalle strutture di cura. Ma cosa aspettiamo ad intervenire? Speriamo che i ragazzi si difendano da soli?. Ognuno di loro è figlio di tutti. Sono fuori di me anche per l’indifferenza di quanti non si sono fermati a proteggere una ragazza. Alle istituzioni chiedo di agire con determinazione o aspettiamo il peggio?”.