Aggressione al Campus Perdonati nove ragazzi Solo uno va a giudizio

di Elisabetta Rossi

Solo uno a giudizio, due hanno chiesto i lavori di pubblica utilità e su 9 è sceso il "perdono giudiziale". Per questi ultimi, dunque, niente processo e soprattutto condanna scampata. Loro sono i 12 minorenni (in realtà 13, ma uno è tutt’ora ricercato) accusati dell’aggressione al Campus del 5 febbraio 2019 a danno di tre coetanei, studenti del liceo scientifico Marconi. All’epoca del fatto, avevano tutti tra i 15 e i 17 anni, alcuni di loro erano iscritti al Benelli e avevano messo in atto quella spedizione punitiva per una ragazza che durante una gita scolastica avrebbe tradito il fidanzato con un altro. Ieri mattina, il loro caso è approdato al Tribunale dei minorenni di Ancona. Uno (difeso dall’avvocato Luca Piscaglia) ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato e di beneficiare così dello sconto di un terzo sulla pena in caso di condanna. L’imputato ha diversi precedenti. E come lui, altri due i quali hanno optato per messa alla prova, ovvero hanno chiesto al Tribunale di poter chiudere il conto con i lavori socialmente utili. I restanti 9 sono invece usciti di scena grazie al "perdono giudiziale". I loro difensori, tra cui l’avvocato Matteo Mattioli, avevano chiesto sentenza di non luogo a procedere sostenendo la marginalità del loro ruolo nella spedizione punitiva, la loro incensuratezza, l’occasionalità dell’episodio, le lesioni lievi riportate dalle vittime, 3 giorni di prognosi. Tutti elementi che il presidente del collegio ha accolto, disponendo così quel provvedimento di clemenza. Non sarebbe stato versato, a quanto pare, nessun risarcimento alle vittime. Le motivazioni del Tribunale saranno depositate tra circa 50 giorni.

Il caos al Campus, quel febbraio di 4 anni fa, era scoppiato poco prima delle 14, all’altezza dell’ingresso del Bramante Genga. Il casus belli sarebbe stata quella ragazzina "rea" di aver tradito il fidanzato in gita. I due rivali avrebbero provato a chiarirsi prima intorno alle ore 10, ma invano. Poi alla fine delle lezioni, scatta l’attacco del branco contro tre studenti del Marconi. Due si fanno medicare in ospedale per ferite all’addome o al volto causate dai pugni, un terzo viene picchiato alla testa e alle spalle. Tre giorni di prognosi, il tempo di guarigione secondo i sanitari. Partono le denunce. Unanime la condanna di presidi e cittadini. Quella dozzina di ragazzini finisce nei guai. Ma ieri, alla fine, la maggior parte di loro ha scampato processo e condanna.