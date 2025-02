Aggressione al Lido, già 100 firme. Sos al Prefetto e lettera in Procura

Sono oltre 100 i genitori fanesi di figli minorenni che hanno sottoscritto la richiesta per avere un incontro con il prefetto Emanuela Saverio Greco. La lettera, inviata domenica pomeriggio, nasce da un’iniziativa dei genitori di tutta la città, che si sono costituiti spontaneamente in comitato, a seguito dell’aggressione subita sabato 15 febbraio, al Lido, intorno alle 23.45, da un gruppo di adolescenti: uno di loro colpito da un pugno ha riportato importanti lesioni interne ad un occhio. Dopo quanto accaduto al Lido si sono mobilitati sia i genitori per avere un incontro con il prefetto, sia i residenti per raccogliere firme a sostegno di un esposto da presentare al Procuratore della Repubblica nel quale richiedono esplicitamente "provvedimenti di ordine pubblico per riportare tranquillità e sicurezza al Lido".

Per quanto riguarda i genitori dei figli adolescenti, l’incontro con il prefetto ha l’obiettivo "di discutere misure concrete ed efficaci di prevenzione che consentano il ripristino della sicurezza della circolazione e della vita sociale dei figli, quantomeno in luoghi ed orari prestabiliti. E’ forte - scrivono madri e padri – la percezione di insicurezza che avvertono i cittadini, soprattutto dopo episodi eclatanti di intimidazioni e di aggressioni violente a danno di minori, l’ultimo quello al Lido di Fano, non certo in un luogo o in un orario (23.45) nel quale ci si poteva aspettare un atto di violenza come quello. Ora i genitori, che manifestano fiducia nelle istituzioni e solidarietà alle forze dell’ordine, si aspettano di essere ricevuti e coinvolti in un piano di azione che riporti la serenità in seno alle famiglie". I genitori fanno presente che "non è possibile tenere i figli chiusi in casa a tempo indeterminato, né consegnare i luoghi del divertimento e della socializzazione a ben note bande di balordi violenti ed impuniti".

I residenti del Lido denunciano la presenza, "violenta e fuori controllo di un gruppo di giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni che ogni fine settimana, si riunisce al Lido tra via Trieste, viale Cairoli e via dello Squero. Si assembrano in mezzo alle vie con atteggiamenti aggressivi e intimidatori nei confronti di residenti e passanti. Insultano e minacciano chi li riprende o li segnala alle autorità competenti". A questo si aggiungono "schiamazzi ed urla, accensione di petardi (con grave pericolo in caso di presenza di auto elettriche), deiezioni umane, campanelli delle abitazioni suonati in continuazione fino al mattino, motorini strombazzanti che procedono lungo le strade del Lido ad alta velocità". Al momento l’unica risposta concreta è arrivata dalla parrocchia di San Giuseppe al Porto, grazie a padre Gennaro Lione, che cogliendo l’invito delle famiglie, sta lavorando per aprire un oratorio. Altrettanto importante è stato l’invito di don Steven Carboni a residenti e associazioni perchè si uniscano alla parrocchia per replicare al Lido la "Bella Storia di Sant’Orso" dove "i vandalismi della notte di Halloween del 2023 sono diventati un’occasione di bene".

Anna Marchetti