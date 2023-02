Agli arresti con permesso di cure, lo trovano al Miralfiore: preso

Era agli arresti domiciliari a Rimini ma avendo la necessità di curarsi a Pesaro, il giudice gli aveva concesso di muoversi in treno. Con un accorgimento: il braccialetto elettronico. Così un 30enne dopo aver fatto per qualche giorno il viaggio andata e ritorno, al terzo ha cambiato strada. Invece di andare in ospedale ha puntato verso il parco Miralfiore per cercare presumibilmente di acquistare droga. Il fuoriprogramma è stato visto da una pattuglia della squadra mobile in servizio al parco che ha bloccato l’uomo chiedendogli conto di cosa stesse facendo al parco con temperature vicine allo zero. Ma in quel momento, si sono accorti che l’uomo aveva anche il braccialetto elettronico degli arrestati che possono muoversi. Portato in questura, è emerso che il 30enne avrebbe dovuto arrivare in ospedale e poi ripartire per tornare a casa essendo ai domiciliari. Un percorso che non ha fatto e per il quale non ha saputo spiegare il dirottamento di tracciato. Così è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari con ritorno in cella. Oggi verrà processato per direttissima.

Il parco Miralfiore rimane una zona ad alta presenza di persone che hanno scopi del tutto lontani dal riposo e dall’apprezzare la natura. Si ritrovano in quel luogo per cercare droga oppure per venderla. Per questo, la polizia e le forze dell’ordine in generale sono stabilmente presenti all’interno dell’area verde dove sono state posizionate anche una serie di telecamere nei punti "nevralgici"