Agrario, pari opportunità al Convitto. Porte aperte alle studentesse. Ma ci sono voluti quasi 150 anni

di Solidea Vitali Rosati

Il Convitto maschile all’Istituto agrario Cecchi esiste dal 1876, quello femminile non c’era: con il taglio del nastro di ieri si sana una disparità a beneficio dell’intera comunità. "Siamo orgogliosi – ha esordito il preside Riccardo Rossini – di poter dare alle ragazze le stesse opportunità dei loro compagni: in provincia è il primo. E’ giusto che una giovane che voglia seguire una vocazione lo possa fare senza che la logistica sia d’ostacolo. Tra le ragazze che inaugurano con noi questo percorso c’è chi proviene da Pergola, chi da San Marino e chi da Villa Verrucchio: due ore di viaggio all’andata e due ore al ritorno, senza convitto avrebbe impedito la loro libera scelta. Ora, avendo eliminato i limiti dati dalla distanza, per loro studiare all’Agrario o in un’altra scuola superiore dell’offerta pesarese sarà possibile". Vero: il convitto femminile può ospitare studentesse delle superiori, non è esclusivamente destinato alle ragazze dell’Agrario.

"Tra le prime ragazze che soggiornano in Convitto ci sono, già oggi, le liceali del coreutico Marconi" continua Rossini. La benedizione è stata data dall’arcivescovo Sandro Salvucci. "Inauguriamo una casa: abbiamo bisogno di gesti come questi. Sono gesti di speranza. In tempi di guerra come gli attuali fa impressione benedire una casa quando, altrove, vengono distrutte. Come società, come Chiesa e come comunità dobbiamo avere una grande attenzione verso chi si forma e si prepara a diventare protagonista nel mondo in cui viviamo. Il tempo trascorso a scuola è un tempo importante per la formazione di nuove generazioni capaci di contribuire ad una società più giusta". Tra gli applausi, Rossini, ha salutato le studentesse che per prime soggiornano nello stabile preso in affitto, con il contributo della Provincia, dalla Curia e ha ringraziato gli artefici del recupero funzionale fatto in tempi record: "Ringrazio tutto lo staff di Caprile con Alessandro Fabbri e il geometra Danilo Ferri hanno lavorato senza pause anche in agosto perché il Convitto aprisse in tempo per la scuola; ringrazio i sacerdoti per la disponibilità e la collaborazione e ringrazio l’amministrazione provinciale che, nel contribuire a pagare l’affitto, ha reso possibile questa importante novità in città. A fronte di una richiesta sarà possibile, dall’anno prossimo, ampliare l’offerta attuale, oggi tarata su 12 posti".

Al taglio del nastro, arcivescovo e preside hanno voluto accanto a loro, le prime studentesse in Convitto. Sono raggianti. "Il nostro problema? – dicono Erica Peruzzini di Pergola e Dorotea Travagli di Carpegna –: indubbiamente era la distanza. Senza il convitto avremmo dovuto rinunciare. Quattro ore solo per andare e tornare da scuola erano davvero troppe". Invece con il Convitto la sveglia suona alle 7 per fare colazione nella mensa dell’Agrario dalle 7,30. Chiara Berti vorrebbe diventare veterinaria e in un futuro remoto prendere le redini dell’azienda agricola del babbo, mentre Shunika Alessi vorrebbe aiutare i nonni nella loro grande realtà. Se Peruzzini continuerebbe la strada intrapresa già dal bisnonno, Aurora Gabrilovich da Rimini è pronta a inaugurare la propria. "Non ho nessuna azienda agricola, – dice–, ma ho una casa in campagna dove ci sono tanti ettari di bosco. Ho sempre avuto passione, fin da piccola, per la geologia e la scienza naturale: questa scuola è la migliore che io potessi trovare".