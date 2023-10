Agrario: pronto il convitto al femminile

Detto, fatto. Lunedì alle ore 11 l’Agrario Cecchi inaugurerà il primo convitto femminile presente in provincia. Al taglio del nastro, insieme al preside Riccardo Rossini ci saranno l’arcivescovo Sandro Salvucci, il presidente della Provincia Paolini e il direttore Domenicucci. "Dal 15 settembre di quest’anno – spiega il preside – possiamo contare sulla disponibilità di nuovi ambienti, ricavati in un edificio di proprietà della parrocchia di Santa Maria delle Fabbrecce, limitrofi ai locali dell’ex Asilo Benvenuti dove già, da tempo, sono state approntate alcune aule per il corso professionale dell’agrario. Da quest’anno scolastico il nostro istituto oltre al convitto maschile esistente sin dal dopoguerra, potrà dare ospitalità a 12 ragazze, assolvendo così al principio delle pari opportunità. E non solo per la nostra scuola: il convitto ospita alcune ragazze di altre scuole come le studentesse del liceo coreutico". L’offerta didattica attrae da fuori regione: poter garantire accesso ad uno studentato, di fatto rende possibile il rispetto delle vocazioni e dei talenti che altrimenti sarebbero penalizzati da limiti logistici e organizzativi.

"Da sottolineare – conclude una nota della scuola – è che i lavori sono stati realizzati in tempi impensabili grazie alla perfetta sinergia fra direzione lavori, i parroci don Lorenzo e don Joyce, i volontari del consiglio parrocchiale, alcuni docenti e il personale Ata dell’ agrario, che con grande spirito di collaborazione si sono prodigati e resi disponibili per dare l’opera finita per l’inizio dell’anno scolastico".