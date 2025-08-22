Agricoltore ‘dissanguato’. Protesta choc di Busetto davanti alla Prefettura

Pesaro, 22 agosto 2025 – L’embolo è partito quando un nutrito gruppo di cinghiali, "oltre 40", gli ha completamente devastato una coltivazione di mais nella sua azienda agraria lungo la Fogliense e accanto alla residenza, la Casina del Sole. Così Andrea Busetto, 64 anni, ieri pomeriggio è arrivato in piazza del Popolo e si è tolto quasi un litro di sangue infilandosi un ago nel braccio. Tra i passanti che lo guardavano stupiti, osservando il braccio rosso di sangue che gocciolava anche sul selciato.

Da una parte anche un’ambulanza con tanto di medico a bordo per eventuali malori. Tutto questo in piazza del Popolo davanti la sede della Prefettura con il capo della Digos De Falco che lo invitava ad incontrare il Prefetto. La risposta? "Parliamo due lingue diverse", ha risposto Busetto. In piazza anche anche la Pia Perricci di Evolviamo Pesaro che alla sua richiesta di dialogo si becca anche un "vaffa...".

"Mi hanno detto che debbo cambiare mestiere – dice Andrea Busetto –, ma io non ci sto perché so fare il mio mestiere di agricoltore e lo so fare anche molto bene e lo faccio da 29 anni. Faccio questa protesta perché nessuno fa nulla e nessuno si muove per risolvere questo problema che non riguarda solamente me, ma tutti gli agricoltori". Senza patria e senza bandiere politiche ne ha per tutti, dai magistrati alle forze dell’ordine "perché non hanno mai fatto nulla", fino ad arrivare alla politica di tutti i colori "perché sono 29 anni che porto avanti questa battaglia e i cacciatori l’hanno sempre avuta vinta".

Arriva in piazza e si siede su una panchina, Andrea Busetto, prende un ago di quelli che si usano per i prelievi del sangue e inizia a bucarsi un braccio fino a quando prende la vena. Poi tranquillizza tutti dicendo: "Ho parlato con mia moglie che è un medico e mi ha detto che fino ad un litro di sangue non rischi la vita". Figlio di uno dei maggiori intellettuali del dopoguerra e fondatore della rivista letteraria "Il Caffè", Busetto sono anni che lotta (vanamente) contro il problema dei danni che stanno recando i cinghiali alle coltivazioni. "Perché devo chiudere? – dice –, Perché nessuno mi rifonde per i danni che mi fanno i cinghiali e come faccio io a pagare i fornitori ed anche come faccio il prossimo anno e rimettermi in gioco dopo che sono mesi che mi spacco la schiena sui campi? Voglio giustizia, la pretendo".