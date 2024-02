Agricoltori più Busetto: scontro con l’assessore

Per i rapporti tra agricoltori e istituzioni è sicuramente un periodo burrascoso, come dimostra il sit-in degli agricoltori a Pesaro che terminerà oggi. Un’occasione per mettere intorno ad un tavolo il mondo della politica e quello del primo settore poteva essere l’incontro promosso mercoledì pomeriggio dalla Cooperativa Terrabio alla presenza dell’assessore regionale Andrea Maria Antonini ma, a quanto pare, gli animi più che distendersi si sono ulteriormente tesi.

Tanti erano infatti gli agricoltori – alcuni si erano anche distaccati dal presidio di Pesaro – per cercare un confronto con l’assessore e l’incontro era particolarmente atteso, anche perché tra i temi, oltre all’agrivoltaico, figurava anche la Politica Agricola Comune, al centro delle proteste di questi giorni. Il sindaco Maurizio Gambini, presidente di Terrabio, ha moderato l’incontro, facendo gli onori di casa, e tutto sembra filare liscio finché non si è entrati in un tema che nell’entroterra urbinate è più spinoso che altrove: i danni alle colture da fauna selvatica, ossia i cinghiali.

"In un momento dove c’è una forte protesta degli agricoltori come minimo Antonini avrebbe dovuto dosare le parole – commenta Andrea Busetto Vicari (foto), agricoltore presente all’incontro e che ha criticato Antonini – mentre lui è venuto qui per esaltare la bravura della Regione. Si è permesso di dirmi che io faccio solo polemiche e non proposte quando, in 25 anni, ho cercato qualsiasi strada per combattere il problema dei selvatici ed ho anche rischiato la vita in seguito ad un incidente da loro causato. L’assessore non ha capito che noi agricoltori non abbiamo l’anello al naso e siamo stanchi di essere presi in giro. Così gli ho detto che se per tornare a casa avesse avuto un incidente causato dai cinghiali, come avvenuto tantissime volte dalle nostre parti con conseguenze anche gravi, avrebbe avuto tempo e modo di riflettere sulle sciocchezze che ha detto".

Nel frattempo nelle chat degli agricoltori impegnati nel sit-in di protesta si diffondeva un video girato da un partecipante all’incontro che ritrae l’assessore “scrollare“ sui social durante il dibattito. Inutile precisare che gli agricoltori non hanno gradito. In serata, proprio via social, la versione di Antonini: "Sono mesi che un soggetto mi stalkerizza con messaggi offensivi e minacciosi poiché è ossessionato dai cinghiali. Oggi durante una riunione pubblica nei pressi di Urbino, davanti a oltre cento testimoni, mi ha augurato di morire in un incidente stradale mentre faccio ritorno ad Ascoli in auto. Penso sia ora che riceva una bella lettera da qualche avvocato. Purtroppo la pazienza verso certi elementi si è esaurita da tanto tanto tempo. Ora sono in auto, che dite tocco ferro?".

"Si può accettare l’inadeguatezza ma non la menzogna – questa la replica di Busetto Vicari –: Acquaroli è già informato del suo comportamento, chiedo che si dimetta".

Andrea Angelini