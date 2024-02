Agricoltori, presidio notte e giorno: “La gente ci porta la colazione”

Pesaro, 7 febbraio 2023 – Sono passati due giorni dall’inizio delle proteste degli agricoltori, i quali, come si può vedere passando per strada del Montefeltro davanti al casello autostradale, hanno imbastito un presidio sul prato lì davanti, che durerà fino a sabato. E c’è chi resta lì senza sosta, notte e giorno. «La prima notte è andata bene, non abbiamo avuto nemmeno tanto freddo – racconta Loris Gioacchini, manifestante di Acqualagna –. La serata è partita tranquilla. All’ora di cena abbiamo acceso un falò e una graticola, su cui abbiamo cotto salsicce e carne alla brace, rigorosamente nostrane. Ovviamente, visto che erano lì, abbiamo anche chiesto alle forze dell’ordine se volessero unirsi a noi per mangiare un boccone, ma hanno detto che erano a posto. Devo dire che il sostegno da parte dei cittadini è stato tantissimo: oltre a suonare il clacson in segno di sostegno, infatti, ci hanno portato moltissime cose, come il caffè per il dopo cena. La notte, di per sé, è proceduta senza intoppi, anche se – ci scherza su – ogni tanto Valentino russava un po’. Questa mattina, poi, la grande sorpresa. Poco dopo che ci siamo svegliati, diverse persone ci hanno portato la colazione, fatta di cornetti, pizzette e focacce. Ci ha fatto davvero tanto piacere vedere tutta questa disponibilità nei nostri confronti, ci fa capire che noi contiamo per moltissimi pesaresi». A dormire, assieme a Loris, altri sei manifestanti, chi in tenda e chi in trattore, nonostante lo spazio ristretto e qualche acciacco mattutino: «Questa sera (ieri per chi legge, ndr) non so se rimarremo anche noi assieme a quelli che verranno a dormire – continua Gioacchini –, anche perché abbiamo comunque le nostre attività da portare avanti. Anche gli animali devono mangiare e le coltivazioni non smettono di crescere solo perché non ci siamo. Soprattutto, vogliamo rivedere le nostre famiglie, dopotutto facciamo tutto questo anche per loro».

Passato al presidio anche il presidente del consiglio regionale Andrea Biancani, per dimostrare il suo sostegno ai manifestanti, i quali però hanno ribadito che la loro protesta è apolitica, fatta solamente di uomini e donne senza sindacati o bandiere. Poco dopo essersi alzati, è avvenuta l’accensione del trattore «testa calda» a due tempi, il Super Landini, del 1957, il quale necessita di parecchio tempo per avviarsi, con il suo motore a due tempi. Appena entrata in funzione, la sirena del mezzo agricolo, utilizzata per indicare i quintali di grano trebbiato, ha ricordato a tutti quanti che gli agricoltori ci sono e che, se costretti, sono disposti a fare tanto rumore pur di far valere i loro diritti di poter lavorare con fiducia e tranquillità.