Agricoltura modello, a Pergola la bandiera verde

Risultato di prestigio per Pergola, che é uno dei tre comuni dell’intero Stivale ad essere stato insignito della Bandiera Verde Agricoltura 2023, attribuita da Cia-Agricoltori Italiani (gli altri due enti locali sono Capannori, in provincia di Lucca e Sammichele di Bari). La cerimonia di consegna del vessillo si è tenuta a Roma alla Camera di Commercio, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano e per l’amministrazione alto cesanense era presente il sindaco Simona Guidarelli. Accanto a lei i presidenti provinciali della Cia Marche Sabina Pesci di Pesaro e Urbino, Rossano Landi di Ancona e Matteo Carboni di Ascoli e Macerata, che oltre alla prima cittadina pergolese hanno ‘scortato’ i titolari delle aziende agricole Montalbini di Magnadorsa di Arcevia (AN) e Montorso di Monterinaldo (FM) aggiudicatesi la Bandiera Verde nella categoria degli imprenditori agricoli (10 in tutta Italia).

Questo riconoscimento, giunto alla 21esima edizione, premia, infatti, i comuni, le aziende agricole e agrituristiche che si sono particolarmente distinte nelle politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio anche a fini turistici, nell’uso razionale del suolo, nella valorizzazione dei prodotti tipici legati al territorio e all’enogastronomia locale. Comprensibilmente soddisfatta la Guidarelli: "Per noi é motivo di grande orgoglio aver ricevuto questo premio, che rende onore al lavoro di tutti gli agricoltori che nel nostro territorio, con grande fatica, si prendono cura della terra e dei suoi frutti. Un lavoro prezioso e fondamentale. A loro e alla Cia esprimo un grande ringraziamento, a partire da tutti i rappresentanti locali sino al presidente nazionale Cristiano Fini. Colgo l’occasione per ringraziare anche gli insegnanti, i dirigenti e il personale che nel corso degli anni hanno lavorato al progetto dell’’Orto Biologico’ della scuola insieme all’agricoltore Paolo Ciarimboli, contribuendo a rafforzare la cultura della salvaguardia e della promozione delle attività legate alla terra anche nelle nuove generazioni". Orgoglio viene espresso pure dal presidente Cia-Agricoltori Italiani della provincia di Pesaro e Urbino Sabina Pesci: "Il fatto che solo tre comuni in tutto il Paese abbiano ottenuto la Bandiera Verde 2023 e che Pergola è uno di questi, ci rende particolarmente fieri del lavoro sinergico che viene svolto dagli enti locali del territorio e dalle nostre aziende".

Sandro Franceschetti