Domani alle 18 nell’auditorium di palazzo Montani, Franco Sotte (foto) dell’Università politecnica delle Marche, propone una conferenza sul tema "Agricoltura, paesaggio, ambiente. Le Marche e le politiche dell’Unione europea". Per secoli nelle Marche la mezzadria è stata al centro di una peculiare estrazione di valore da terreni agricoli, per loro natura, fragili. Chiese, palazzi, mura, conventi e paesi della regione, che oggi ci affascinano con il colore del cotto e che fan bella mostra di sé nel paesaggio dei quadri rinascimentali perlopiù derivano, economicamente parlando, dalla ricchezza prodotta sui campi. Ma nello stesso tempo il pesante sfruttamento del lavoro di generazioni di mezzadri e delle loro famiglie ha garantito il mantenimento della qualità dei suoli, curato l’assetto idrogeologico e plasmato un paesaggio di straordinaria bellezza. Le trasformazioni travolgenti, avvenute nella seconda metà del Novecento e fino ad oggi, hanno profondamente modificato quegli equilibri. Sul paesaggio agrario, come appare oggi, ha inciso profondamente l’esodo dalle campagne, a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, ma anche il cambiamento tecnologico e l’andamento dei mercati. E anche le politiche hanno avuto il loro peso. La politica agricola europea in particolare, per lunghi decenni si è concentrata esclusivamente sul sostegno del mercato. Da qualche decennio si tenta di modificarla allo scopo di accompagnare lo stimolo alla produzione di valore economico con azioni volte alla sostenibilità, alla resilienza e alla cura degli equilibri naturali.

r.p.u.